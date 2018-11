Weidmüller gründet Smart Connectivity Competence Center im CIIT in Lemgo

Enge Kooperation mit den Forschungseinrichtungen des CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) zur Entwicklung von smarten Steckverbinder- und Infrastrukturlösungen und industrieller Verbindungstechnik

Lemgo / Detmold. Das Detmolder Elektrotechnikunternehmen Weidmüller baut seine Präsenz im unabhängigen Forschungs- und Entwicklungszentrum CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) auf dem Innovation Campus Lemgo aus. Weidmüller etabliert ein Smart Connectivity Competence Center im CIIT, um Innovationen im Bereich der Verbindungstechnik zu entwickeln und sich verstärkt mit Themen der industriellen Infrastruktur auseinanderzusetzen. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Division Device and Field Connectivity arbeiten zukünftig noch enger im Partnerverbund des CIIT zusammen. Damit setzt das Unternehmen seine Strategie um und folgt seiner Ankündigung vom Dezember 2017, sich intensiver in Lemgo zu engagieren und die Entwicklung des Innovation Campus Lemgo zu fördern. „Das Ziel des Competence Center ist es, die Forschung und Entwicklung smarter industrieller Verbindungstechnik, den Wandel der industriellen Infrastruktur und der digitalen Beschreibung der Produkte voranzutreiben“, betont Jörg Scheer, der Leiter der Division Device and Field Connectivity bei Weidmüller.

Weidmüller baut dabei insbesondere auf seine mehr als zehn Jahre bestehende Kooperation mit dem Science-to-Business-Center CIIT weiter aus. Zudem wird durch die Nähe zur SmartFactoryOWL, der ansässigen Institute Fraunhofer Anwendungszentrum IOSB-INA und dem Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL sowie der Beteiligung am Netzwerk „it’s OWL“, das Competence Center hier optimale Unterstützung finden. Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung liegt auf dem Thema der industriellen Infrastruktur für Energie, Signale und Daten, denn durch die Digitalisierung verändern sich Geschäftsmodelle, Produkte und Arbeitsprozesse sowie die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und mit Kunden kontinuierlich weiter. Hieraus entstehen neue Lösungen, Produkte, Services und Geschäftsmodelle, die die Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette ermöglichen. „Der Trend der Digitalisierung in der Industrie erfordert neue Lösungsansätze auch für bisher rein elektromechanische Komponenten. Steckverbinder werden smart, haben Intelligenz und übernehmen zukünftig innovative Zusatzfunktionen, beziehungsweise müssen in Infrastrukturnetzwerken funktionieren, die statt Wechselspannung Gleichspannung zur Energieverteilung nutzen“, so Scheer. „Mit dem Smart Connectivity Competence Center reagieren wir auf diese Entwicklung und intensivieren die Entwicklung von smarten Steckverbinder- und Infrastrukturlösungen.“

Weidmüller ist bereits seit mehreren Jahren mit der Technologieentwicklung im CIIT in Lemgo vertreten – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Division verstärken diese Präsenz zusätzlich. Zukünftig arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam eng verzahnt mit den Forschungseinrichtungen vor Ort daran, die Technologien zusammen mit den Kunden zu marktreifen Lösungen zu entwickeln..

