Weidmüller eröffnet neue Produktionshalle am Standort in Thüringen

Standort in Wutha-Farnroda entwickelt sich zum High-Tech-Standort für Geräteanschlusstechnik

Detmold/Wutha-Farnroda. Die Thüringische Weidmüller GmbH (TWG) – Tochter des Detmolder Elektrotechnikunternehmens Weidmüller aus Detmold – befindet sich weiterhin auf einem erfolgreichen Wachstumskurs. Um auch langfristig den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat das Unternehmen am 13. Juni feierlich eine neue Halle am Standort eingeweiht. Die erforderlichen Umbauarbeiten wurden in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten umgesetzt, sodass die Produktion planmäßig am 11. Juni startete. „Auf einer Produktionsfläche von ca. 420 Quadratmetern werden sich zukünftig 15 weitere Mitarbeiter um die Produktion und Montage der COSA Fertigung kümmern“, verdeutlicht Werksleiter Roman Kühnlein. „Gleichzeitig bietet das Grundstück mit 6.500 Quadratmetern noch Platz für zukünftige Erweiterungen.“

Zu der offiziellen Eröffnung waren neben dem Bürgermeister Torsten Gieß auch die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Dr. Cornelia Haase-Lerch, sowie Vertreter von Weidmüller aus Detmold anwesend. „In der Region Thüringen wird Hochtechnologie großgeschrieben und sie beheimatet international erfolgreich agierende Unternehmen wie BOSCH, BMW und DeckelMaho“, erklärt Kühnlein. „Wir sind sehr stolz auf die Erfolge unseres Werkes in den letzten Jahren und schreiben diese Geschichte mit der Eröffnung der neuen Halle weiter fort.“