Weidmüller erneut Top Employer 2019

Detmold. Das Detmolder Elektrotechnikunternehmen Weidmüller ist in diesem Jahr erneut vom Top Employers Institute als Top Employer Ingenieure 2019 ausgezeichnet worden. Bei dem mehrstufigen Analyse-Verfahren konnte das Familienunternehmen die unabhängige Fach-Jury von seiner Attraktivität für Ingenieure überzeugen. „Wir freuen uns sehr, zum elften Mal in Folge als deutscher ´TOP Employer Ingenieure‘ ausgezeichnet zu werden“, sagt Andreas Grieger, Leiter Global Human Resources bei Weidmüller.

Weidmüller fiel der Jury besonders durch seine hervorragende Mitarbeiterorientierung ins Auge. „Diese Auszeichnung einer unabhängigen Organisation belegt, dass es uns gelingt, Wachstum und die Herausforderungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 stets mitarbeiterorientiert zu gestalten“, erklärt Grieger. „So haben wir auch in unserem neuen Customer and Technologie Center für erstklassige Arbeitsbedingungen gesorgt und begegnen den individuellen Bedürfnissen unserer Mitarbeiter seit Jahren mit zahlreichen attraktive Angeboten.“ Neben professionellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der hauseigenen Akademie gibt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es ein umfassendes Gesundheitsmanagement mit zahlreichen Angeboten zu Sport, Gesundheit und Work-Life- Balance.

Das seit 1991 bestehende Top Employers Institute untersucht weltweit Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie. Die Teilnehmer werden hinsichtlich der Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Training und Entwicklung, Karriere & Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits sowie der Unternehmenskultur bewertet. In diesem Jahr zertifizierte das Top Employers Institute über 1.500 Arbeitgeber in 118 Ländern. „Wir glauben, dass alle 2019 zertifizierten Unternehmen außergewöhnliche Mitarbeiterbedingungen aufweisen. Indem diese die Entwicklung und Förderung ihrer Mitarbeiter ins Zentrum ihres unternehmerischen Handelns stellen, tragen die Top Employer ganz entscheidend zur nachhalteigen Gestaltung der Arbeitswelt bei und werden zurecht als Employer of Choice bezeichnet“, erklärt David Plink, CEO des Top Employers Institute.