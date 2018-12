Weidmüller bildet beste Auszubildende aus

Zwei Auszubildende des Elektrotechnikunternehmens werden von der IHK ausgezeichnet.

Detmold. Einmal zu den besten aus ganz Nordrhein- Westfalen gehören – diese große Ehre wurde dem Auszubildenden Timo Wilberg von Weidmüller am 21. November 2018 in Köln zu teil. Wilberg schloss seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker mit der Note „sehr gut“ ab und gehörte damit zu den besten Prüflingen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Diese hervorragende Leistung ehrte die Industrie- und Handelskammer am Mittwoch bei einer besonderen Veranstaltung, bei der auch Ministerpräsident Armin Laschet den Prüflingen gratulierte. Durch den Abend führte Moderator Guido Cantz. „Ich freue mich sehr über mein Prüfungsergebnis und natürlich auch darüber, dass ich an der Veranstaltung teilnehmen durfte“, sagt Wilberg. Mit dabei war auch sein Ausbilder Alexander Wirth, der sich über den Erfolg seines Schützlings freute: „Mit der eins vor dem Komma auf dem Prüfungszeugnis hat er sich eine hervorragende Basis für seine berufliche Zukunft geschaffen.“

Bereits am 6. November 2018 ehrte die IHK Lippe zu Detmold Wilberg bei einer regionalen Veranstaltung in Detmold. Gemeinsam mit Johannes Kuhlmeier, dem besten Prüfling der Industriemechaniker, nahm er an der Veranstaltung teil. Bei der Veranstaltung gratulierte IHK Präsident Volker Steinbach den 31 Prüfungsbesten zu ihrem Erfolg. Er überreichte ihnen eine Ehrenurkunde sowie eine Kristalltrophäe, um ihre überragenden Leistungen zu würdigen. Auch Landrat Axel Lehmann war an diesem T ag vertreten und sprach den Auszubildenden seine Glückwünsche aus. Zudem betonte er die Bedeutung gut ausgebildeter Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort Lippe.

Für Weidmüller bildet die Aus- und Weiterbildung einen wichtigen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. „Mit der unserer Nachwuchsförderung investieren wir aktiv in unsere Zukunft“, erklärt Wirth. „Deshalb ist die Ehrung auch für uns als Ausbilder Auszeichnung und Ansporn zugleich, dass wir mit unserer Ausbildung ein sehr hohes Niveau haben.“