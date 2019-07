Weidmüller beteiligt sich an ORing Industrial Networking

Übernahme von Anteilen des taiwanischen Familienunternehmens stärkt Weidmüllers Kompetenz bei Netzwerkinfrastrukturen und Lösungen für das Industrial Internet of Things (IIoT)

Detmold / New Taipei City. Die Weidmüller Gruppe, ein internationaler Marktführer der Industrial Connectivity und Automatisierung mit Hauptsitz in Detmold, hat mit Vertragsabschluss am 31. Mai 2019 einen Minderheitsanteil an der taiwanischen ORing Industrial Networking Corporation (kurz: ORing) übernommen. Mit der Minderheitsbeteiligung stärkt Weidmüller seine strategische Partnerschaft mit ORing und ermöglicht eine Vertiefung der technologischen Zusammenarbeit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Volker Bibelhausen, Chief Technology Officer der Weidmüller Gruppe kommentierte anlässlich des Vertragsabschlusses: „Wir stärken Weidmüllers Position, um uns als anerkannter Player im Bereich Industrial Internet of Things zu etablieren – mit dem Anteilserwerb machen wir einen wichtigen Schritt auf diesem Weg. Zudem ergänzen wir unsere Präsenz in Asien und werden von der hohen Entwicklungskompetenz von ORing profitieren.“

Angus Shih, Gründer, Chief Technology Officer und Sales & Technical Leader bei ORing fügte hinzu: „ORing wird als unabhängiges Unternehmen fortbestehen, aber mit Weidmüllers Know-how und globaler Aufstellung noch konsequenter und erfolgreicher an gemeinsamen IIoT-Lösungen für unsere weltweiten Märkte arbeiten. Indem wir die deutsche Arbeitshaltung in der ORing-Familie übernehmen, freuen wir uns, den gleichen Geist der Exzellenz zu pflegen, um uns auf die nächste Stufe der hochwertigen Produktentwicklung und des Unternehmensführungssystems zu heben. Ich freue mich über den Einstieg von Weidmüller und auf die jetzt beginnende vertiefte Zusammenarbeit.“

Infolge der Anteilsübernahme stellt ORing, die weltweit 150 Entwickler und Techniker beschäftigt, unter anderem ein dediziertes Entwicklerteam für Weidmüller zusammen und verlegt sein europäisches Hauptquartier von Polen ins ostwestfälische Paderborn an den neu entstehenden Weidmüller Standort an der Zukunftsmeile 2. „Von der Kooperation zwischen Weidmüller und ORing sowie der jahrelangen Expertise der Mitarbeiter im Bereich Software und Programmierung profitiert somit auch die Region Ostwestfalen-Lippe und der Standort Paderborn“, erklärte Bibelhausen.