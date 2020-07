Weg vom Auto hin zu umweltschonenden Alternativen

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) ist eine duale Hochschule mit Standorten in Aachen, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Köln, Mühlheim an der Ruhr und Münster. Rund 11.600 Studierende absolvieren an den 10 Standorten ihre fachtheoretische Ausbildung in sechs Studiengängen. Auch die Kreisverwaltung Paderborn bildet an der HSPV ihren Nachwuchs aus.Am Anfang stand die Analyse der Ausgangslage am Studienort Bielefeld sowie eine Mitarbeiterbefragung: 28 % der Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule mit Standort Bielefeld fahren alleine mit dem Pkw, 37 % in einer Fahrgemeinschaft, 8 % fahren mal allein oder nutzen eine Fahrgemeinschaft, je 7 % nutzen den ÖPNV oder kommen mit dem Fahrrad und/oder zu Fuß. Die übrigen 13 % konnten keiner Gruppierung zugeordnet werden. Statistisch betrachtet kommen auf einen Parkplatz etwa 2,18 Fahrzeuge, Stress ist hier vorprogrammiert und an der Tagesordnung. 80,8 % gaben bei der Umfrage die Parkplatzsuche als Störfaktor an. Einige Studierende verlassen sogar regelmäßig den Lehrsaal, um die Parkuhr neu zu befüllen oder umzuparken, was als besonders störend empfunden wird.