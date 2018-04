Webkurse im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Gut gebäumt ist halb gewebt

Workshops im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Die Vorplanung beim Weben ist wichtig, um Überraschungen zu vermeiden und das Aufribbeln zu verhindern. Daher zeigt die Handweberin Roswitha Neumann bei zwei Workshops an den kommenden beiden Wochenenden (28./29.4. sowie 5./6.5.) im LWL-Freilichtmuseum Detmold jeweils von 10 bis 17 Uhr, was im Vorfeld zu bedenken ist und wie die Kette gescheert und auf den Webrahmen gebäumt wird. Zudem gibt sie im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) Tipps und Anregungen, damit das Werkstück gelingt. Die zweitägigen Kurse mit dem Titel „Gut gebäumt ist halb gewebt“ richten sich an Erwachsene, die bereits Vorkenntnisse im Weben haben. Mitgebracht werden sollte eigenes Kett- und Schussmaterial, warme Kleidung sowie Verpflegung. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro pro Person, hinzu kommen einmalig der Museumseintritt sowie Materialkosten nach Verbrauch. Anmeldungen nimmt das Infobüro des LWL-Freilichtmuseums Detmold bis zum 27.4. bzw. 4.5. unter Tel. 05231 706 104 entgegen.