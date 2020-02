Weberei Nachtflohmarkt Der beliebte KiezKlÃ¼ngel findet am 28. Februar stat

Am 28. Februar ab 19:00 Uhr heißt beim Indoor-Nachtflohmarkt wieder: Schnäppchen-Alarm!

Gütersloh. Der beliebte KiezKlüngel ist so bunt und vielfältig wie die Weberei selbst. An zahlreichen Ständen lässt sich im Club und Kesselhaus von A-Z alles finden, was das Trödelliebhaber-Herz höher schlagen lässt – von Kleidung und Spielzeug über Dekoartikel bis hin zu Geschirr und sonstigem Hausrat. Die Weberei bietet wie gewohnt die perfekte Möglichkeit, in entspannter (Feierabend-)Atmosphäre Kram und Krempel an die Frau und den Mann und zu bringen oder das eine oder andere Lieblingsteil zu ergattern. Schnäppchen sind garantiert. Bereits Wochen im Voraus sind die Standplätze auch dieses Mal wieder komplett ausgebucht. „Die Nachfrage ist enorm.

Wir freuen uns sehr darüber, dass der Weberei-Nachtflohmarkt so beliebt ist“, so Programmleiterin Jana Felmet. Wer dieses Mal keinen Stand ergattern konnte, der kann sich schon einmal den nächsten Trödel- Termin am 20. März vormerken. Der Online Vorverkauf für die Stände startet jeweils vier Wochen vor dem angesetzten Termin auf www.weberei.de. Der Eintritt für Gäste beim Nachtflohmarkt ist frei.