Hamm. Singen ist gesund und singen macht Freude. Wenn man das noch gemeinsam mit dem größten Zeremonienmeister der Musikszene tut, kann daraus nur Großes entstehen. Deshalb laden WDR 4 und Guildo Horn am Montag, 29. Oktober ab 20.00 Uhr zu einem Mitsing-Konzert „WDR 4 sing(t) mit Guildo“ in den Festsaal des Maxiparks ein. Guildo Horn, der Paradiesvogel des deutschen Schlagers, brachte im wahrsten Sinne des Wortes Farbe in den deutschen Schlager und den Eurovision Song Contest.

Ob in der Dusche, im Auto, unter der Bettdecke oder im Stadion: Singen befreit und vereint Körper und Geist. Singen ist magisch! Gemeinsam mit seiner Kombo „Die Orthopädischen Strümpfe“ verspricht der vielleicht größte Zeremonienmeister der Musikszene eine schrill schräge Mitsingreise durch die Jahrzehnte, bei der Erinnerungen geweckt und Stimmbänder in kollektive Ekstase versetzt werden.

Die größten WDR 4 Lieblingshits aus den 60er, 70er und 80er Jahren stehen im Gesangsbuch des Meisters und warten darauf, live und mit Hingabe angestimmt zu werden. Von “Hey Jude” über “YMCA” und “Waterloo” bis “(I’ve Had) The Time Of My Life” bieten die Musiker eine bunte Mitsingreise durch drei Jahrzehnte Popmusik.

„Ich brenne darauf, mit Euch Bruststimme an Bruststimme unsere Lieblingshits zum Leuchten zu bringen. Und gelobe beim Naschwerk meiner Frau Mama, Euch ein gestrenger und kompetenter, aber vor allem geduldiger und warmherziger Chorleiter zu sein!“, verspricht Meister Guildo seinen künftigen Chor-Mitgliedern. Und wer ihn kennt, weiß, dass damit ein einzigartiger Abend garantiert ist.

Für alle, die nicht textsicher sind, gibt es den Text auf eine Leinwand projiziert. Die Veranstaltung ist zwar bestuhlt, aber seine Fangemeinde wird es sicher nicht lange auf den Plätzen halten.

Eintrittskarten für den großen Mitsing-Spaß gibt es vor Ort im Maxipark oder an allen Vorverkaufsstellen, u.a. Westfälischer Anzeiger, Ticket Corner, Verkehrsverein oder im Maximilianpark, Telefon 02381-98210-32 und online unter www.maximilianpark.de bzw. www.eventim.de erhältlich.