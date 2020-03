Bad Oeynhausen. Was wäre, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen, etwas anderes gesagt hätte, um eine andere Ecke gebogen wäre? Wäre dann alles anders? Diesem Gedankenexperiment geht das Schauspiel „Konstellationen“ am 5. März um 19:30 Uhr im Theater im Park auf den Grund. Suzanne von Borsody und Guntbert Warns durchleben darin als fiktives Paar alle Höhen und Tiefen einer Ehe – vom ersten Kuss über den ersten Seitensprung bis hin zur ersten gravierenden Krankheitsdiagnose.

Bei einer Grill-Party begegnet der bodenständige Imker Roland der intelligenten Quantenphysikerin Marianne. In der Folge erleben Roland und Marianne eine Reihe verschiedener Beziehungssituationen – das erste Treffen, der Heiratsantrag aber auch die Trennung und ein zufälliges Wiedersehen. All das in allen möglichen Variationen: Mal kommen die beiden beim allerersten Treffen nicht über ein, zwei Sätze hinaus, mal sind sie Feuer und Flamme; mal schickt sie ihn nach einem Date gleich wieder nach Hause, mal kommt es zum ersten Kuss und mehr. Später hat er mal eine Rede vorbereitet, die in einen Heiratsantrag mündet, mal vergisst er den Zettel und muss improvisieren; mal gesteht sie eine Affäre, mal er…

„Konstellationen“ ist oft spielerisch-witzig, schlägt aber auch ernste Töne an. Wenn es um Schmerz und Verlust geht, stellt sich schnell die Frage nach dem Schicksal, der eigenen Bestimmung und der Zeit, die uns noch bleibt.

Mit Suzanne von Borsody und Guntbert Warns stehen zwei herausragende Künstler auf der Bühne. Von Borsody ist über die Jahre vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Grimme-Preis und der Goldenen Kamera. Guntbert Warns ist in unzähligen TV-, Kino- und Bühnen-Produktionen zu sehen gewesen, etwa in „Die Vermessung der Welt“ oder auch „Gladbeck“.

Tickets ab 26,00 € sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.