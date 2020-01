Was passiert nach der Schule? Anmelde- und Beratungstag der Berufskollegs am 1. Februar

Kreis Lippe. Viele Jugendliche (und ihre Eltern) sind gerade unsicher, wie es für sie nach dem Halbjahreszeugnis weitergehen soll. Bei der Entscheidung helfen können die vier Berufskollegs des Kreises Lippe: Am Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg und Felix-Fechenbach-Berufskolleg in Detmold sowie am Hanse-Berufskolleg und Lüttfeld-Berufskolleg in Lemgo gibt es beim Anmelde- und Beratungstag am Samstag, 1. Februar, von 8.30 bis 12 Uhr ausführliche Informationen und eine persönliche Beratung. Darüber hinaus können sich die Teilnehmenden direkt für einen bestimmten Bildungsgang anmelden.

Die Berufskollegs bieten neben der Berufsschule zahlreiche schulische Bildungsangebote, bei denen sowohl berufliche Kompetenzen als auch alle allgemeinbildenden Abschlüsse erreicht werden können: Vom Hauptschulabschluss über die Fachhochschulreife bis hin zur Allgemeine Hochschulreife ist alles möglich. Außerdem hat der Unterricht zusätzlich immer auch einen beruflichen Bezug und bereitet so optimal auf Ausbildung und Studium vor. Die Bildungsgänge an den Berufskollegs zeigen ein breites Spektrum, das von diversen technischen Schwerpunkten (wie Maschinenbau, Elektro oder IT) über Soziales und Gesundheit, Ernährung und Versorgung oder Gestaltung bis hin zu einer Vielzahl kaufmännischer Felder (zum Beispiel Banken, Versicherungen, Handel oder Logistik) reicht. Dazu kommen zahlreiche Weiterbildungsangebote an den Fachschulen.

Die vier Berufskollegs des Kreises Lippe passen ihr Bildungsangebot regelmäßig an aktuelle Entwicklungen an und legen unter der Dachmarke „Lernfabrik Lippe 4.0“ auch einen besonderen Schwerpunkt auf neueste technische Entwicklungen. Dazu verfügen sie mit der im Innovation Campus Lemgo gemeinsam betriebenen cyberphysischen Fabrik (CPF) über einen weiteren Lernort, um das Thema „Arbeit 4.0“ in allen Facetten erlebbar zu machen. Die Adressen und Kontaktdaten der einzelnen Berufskollegs des Kreises Lippe gibt es im Netz unter www.dubistunswichtig.de. Neue Ausbildungsgänge für das Schuljahr 2020/21 sind bereits geplant: PiA – Praxisintegrierte Ausbildung im Bereich Erziehung (Felix-Fechenbach-Berufskolleg), Kaufleute für E-Commerce (Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg) und Fachoberschule Informatik (Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg). Das Projekt Lernfabrik wird mit Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gefördert.