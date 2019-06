Wangerooge – Erholung ist eine Insel

Wangerooge. „Reif für die Insel?“ – der Spruch kommt nicht von ungefähr. Nirgendwo finden Erholungssuchende so viel Ruhe und Entspannung wie auf einer Insel. Auf Wangerooge kommen Urlauber schnell zu Fuß von einem Ende zum anderen. So ist es verständlich, dass die autofreie und östlichste der Ostfriesischen Inseln bei einem Kurorte-Vergleich als fußgängerfreundlichster Kurort bewertet wurde.

In der Kategorie „Atmosphäre“ belegte Wangerooge ebenfalls einen Spitzenplatz. Dazu hat sicher die idyllische Fahrt mit der Inselbahn vom Schiffsanleger durch die Lagune bis in den Ort beigetragen. Die Nordseeinsel Wangerooge ist neben der Shoppingmeile in der Zedeliusstraße vor allem für seine Leuchttürme bekannt, die man sich unbedingt anschauen sollte. Die Leuchtfeuer stammen aus unterschiedlichen Epochen: der „Neue Leuchtturm“ steckt voller Technik und sein Leitfeuer lotst große Tanker in die Einfahrt der Fahrwasser. Der „Alte Leuchtturm“ mit Aussichtsplattform beherbergt ein Museum, das die Geschichte Wangerooges dokumentiert und im „Westturm“ befindet sich heute eine Jugendherberge.

Ankommen, und der Urlaub beginnt

„Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt“ lautet der Wangerooger Wahlspruch. Warum, das werden Sie bald merken: Die Wege auf der Insel sind kurz, was besonders Familien und ältere Gäste als angenehm empfinden. Die vielen Geschäfte mit ihrem vielfältigen bunten Angebot, die Kurparks und das Nationalpark-Haus erreichen Sie in wenigen Minuten, egal, wo Sie im Ort Ihr Urlaubsquartier bezogen haben. Vom Ortskern gerade mal 200m entfernt liegt schon der feinkörnige Bade- und Burgenstrand, auf dem während der Sommersaison zahlreiche bunte Strandkörbe zum Entspannen einladen.Der lange weiße Sandstrand auf Wangerooge lädt zum Sonnenbaden und Faulenzen an der Nordsee ein. Mit seinem feinkörnigen Sand zieht er jeden magisch an: die Kleinen buddeln nach Herzenslust, Sonnenhungrige genießen Mußestunden im Strandkorb und Sportsfreunde spielen Beachvolleyball oder bezwingen die Wellen auf dem Surfbrett.

Abwechslung für Groß und Klein

In den Dünen, gleich neben den Tennisplätzen und der Veranstaltungs-„Dünenhalle“, liegt gut geschützt das Kinderspielhaus „Sockenland“ mit Kletterwand, Trampolinen, Rutschen und anderen Attraktionen. Bei freiem Eintritt können bewegungshungrige Kinder (von 4 bis 13 Jahren) ihre Geschicklichkeit beweisen oder einfach nur Spaß haben.

Im neu gestalteten „Meerwasser-Erlebnisbad Oase“ sind kleine und große Wasserratten ganz in Ihrem Element. Planschen, schwimmen und sich austoben, hier ist ein Aufenthalt voller Abwechslung garan-tiert. Ein großzügiger Bereich für Kinder, eine 74m Riesenwasserrutsche, Hot-Whirl-Pools und viele weitere Attraktionen laden zum Baden, Spielen und Entdecken ein.

Thalasso – Gesundheit aus dem Meer

Gästen der Nordseeinsel werden vielfältige Therapie-Möglichkeiten geboten, die ihnen im Gesundheitszentrum ganzjährig mit höchstem Qualitätsanspruch zur Verfügung stehen. Wangerooge als zertifiziertes Thalasso-Nordseeheilbad bietet den Gästen die Gelegenheit, die wahren Heilkräfte des Meeres kennen zu lernen und sich bei Meerwasser, frischer Luft und Strand mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer zu erholen. Spezielle Thalassoanwendungen bei qualifizierten Therapeuten unterstützen den Erholungsprozess und lassen die Belastungen des Alltags vergessen. Nach einer Schlickpackung oder einer Meerwasser-Inhalation kann jeder spüren, warum bereits die alten Ägypter fest daran geglaubt haben, dass „Die Kraft des Meeres heilt, schön macht und entspannend wirkt“.

Neben dem Bade- und Burgenstrand gibt es auf Wangerooge viele weitere schöne Plätze, wie etwa der grüne Rosengarten, das Inseldorf oder die Aussichtsdüne, die zum Entspannen einladen. Auch eine Wattwanderung auf Wangerooge liefert Erholung in der Natur und bietet tolle Ausblicke auf die Insel. Dafür, dass jeder die richtigen Kleidungsstücke gleich parat hat, stehen auf der Insel eine ganze Reihe von kleinen Geschäften zur Verfügung. Sie bieten von der Badehose bis zum Schal alles, was das Herz begehrt. Bei einem Bummel durch den Ort, wie er bei Inselfreunden insbesondere an bewölkten Tagen höchst beliebt ist, winkt so manches Schnäppchen.

Und das auch bei den vielen anderen Anbietern am Ort: Vom klassischen Andenken-Anbieter über den Juwelier oder das Teehaus bis hin zum Zubehör für Fahrräder ist alles erhältlich, was für einen genussvollen Urlaub nötig ist.

Wer sich vom Bummel oder Einkauf erholen will, kann das in einem der vielen Restaurants tun. Gaumenfreuden warten beinahe an jeder Ecke: Cafés, Kneipen und Restaurants bieten eine reiche kulinarischen Palette für jeden Geschmack. Das Essen wird zum Erlebnis – und versüßt somit manchen Urlaubstag. Besonders beliebt ist dabei natürlich die Küche mit den Früchten des Meeres oder andere friesische Spezialitäten. Ob Radeln, Reiten, Jogging oder Nordic Walking – die Insel lässt sich auf vielerlei Art erleben. Auch für Entdecker bietet die Insel Wangerooge jede Menge wie z. B. Leuchttürme, Aussichtspunkte und vielfältige Erlebnisse rund um das Thema Weltnaturerbe Wattenmeer.

Sehenswertes

• Alter Leuchtturm: 161 Stufen über der Insel hat man einen grandiosen Blick auf den Ort und die Nachbarinseln. Das Standesamt im Alten Leuchtturm ist ein besonderer Hit!

• Nationalpark-Haus und Pottwall-Skelett: Vor dem Nationalpark-Haus, dessen Ausstellung man unter anderem als Zugvogel erleben kann, steht ein Pottwal-Skelett unter freiem Himmel.

• Der Westturm: Der Westturm der Insel beherbergt heute eine Jugendherberge. Einen Aufstieg in die Turmspitze sollte man sich beim Inselurlaub nicht entgehen lassen.

• Pötte gucken: „Pötte gucken“ – den großen Containerschiffen zusehen, wie sie auf den drei Schifffahrtswegen von Elbe, Weser und Jade die Nordsee durchkreuzen.

• Das Weltnaturerbe Wattenmeer erleben: Das ganze Jahr gibt es hoch interessanten Wanderungen über die Insel und durch das Weltnaturerbe Wattenmeer vor Wangerooge. Wangerooge ist die östlichste der Ostfriesischen Inseln. Viel unberührte Natur und zahlreiche Kurangebote, wie zum Beispiel Thalasso-Anwendungen, garantieren Entspannung und Erholung auf der Insel.

Kurverwaltung Wangerooge, Obere Strandpromenade, 26486 Wangerooge, Tel. 04469/99-0, Email: kurverwaltung@wangerooge.de,

Unter www. wangerooge.de gibt es weitere Informationen.