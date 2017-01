Wanderungen und Kultur zum Jahresanfang

Büren.Das Bürener Wanderjahr 2017 startet mit einer Taschenlampenwanderungen für Familien am Samstag, 28. Januar. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr der Innenhof des Mauritiusgymnasiums, Burgstraße 2 in Büren. Teilnehmer können bei leichtem Schwierigkeitsgrad zwischen drei Strecken wählen: Die Strecke eins ist ca. 2,5 km lang, Strecke zwei rund 5 km und bei Strecke drei sind ca. 7,5 km zu bewältigen. Im Anschluss lädt der SGV Bürener Land e.V. zum gemütlichen Ausklang in den Versammlungsraum der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, Königstraße 9, ein.

Auf eine Fackelwanderung in Büren-Weiberg können sich Kinder und Familie am Freitag, 03. Februar, freuen. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Weiberger Straße 20 in Büren-Weiberg. Die Fackelwanderung mit leichtem Schwierigkeitsgrad dauert ca. 30 Minuten und wird von Wanderführer Werner Schmid geleitet. Zu Beginn der Wanderung können Fackeln für 1,50 Euro pro Stück erworben werden. Im Anschluss an die Wanderung wird zum gemütlichen Ausklang mit Würstchen und Getränken im Dorfgemeinschaftshaus geladen.

Barocke Kunst kann am Sonntag, 19. Februar, um 16:00 Uhr in der Jesuitenkirche „Maria Immaculata“ bestaunt werden. Ein Gästeführer der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V. informiert in rund 45 Minuten über die Geschichte und die aufwendig gearbeiteten Kunstwerke. Die Jesuitenkirche wurde von 1757 bis 1773 erbaut. Nach der Renovierung 1991 bekam sie den Ruf der schönsten Barock-Kirche Westfalens.

Bis weit ins 20. Jahrhundert war Büren eine Stadt der Mühlen und die Tür zur Mittelmühle samt Bohrmühle steht Interessierten am Sonntag, 26. Februar, um 17:00 Uhr offen. Im Inneren des historischen Gebäudes ist die alte Mühlentechnik noch vollständig erhalten. Turbine und Mahlwerk sind wieder gängig gemacht worden, um den Besucherinnen und Besuchern einen Mahlvorgang demonstrieren zu können. Unter der Leitung des Heimatvereines Büren werden in einer 60-minütigen Führung die einzigartige Geschichte des Gebäudes und die technischen Vorgänge der alten Steinmühle erläutert und praktisch dargestellt.

Anmeldungen für die öffentlichen Führungen sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen stehen bei der Stadt Büren, Kerstin Salerno, Tel. 02951/970-124 oder unter HYPERLINK „http://www.tourismus-in-bueren.de“ www.tourismus-in-bueren.de und HYPERLINK „mailto:info@bueren.de“ info@bueren.de zur Verfügung.

Bildunterzeile:

Jesuitenkirche in Büren

Mittelmühle in den Bürener Almeauen

© Stadt Büren