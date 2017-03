Wanderungen im MÃ¤rz

Büren. Das Frühjahr beginnt in Büren mit einer ökologischen Försterwanderung. Interessierte starten am Samstag, 11. März, um 14:00 Uhr an der Almehalle, Terrassenweg 3 in Büren-Brenken. Oberförster Jan Lenck berichtet während der ca. 2,5 Stunden langen Wanderung über ökologische Besonderheiten in und um Brenken.

Ebenfalls am Samstag, 11. März, aber bereits um 10:00 Uhr steht eine 15 km lange Wanderung durch den Ringelsteiner Wald mit Albert Atorf auf dem Programm. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Ringelstein, Buschenbach 1 in Büren-Harth.

Bernadette und Udo Löhr laden am Sonntag, 12. März, zu einer Wanderung von Steinhausen nach Wulfstal ein. Treffpunkt für die ca. 10 km lange Wanderung ist um 13:30 Uhr an der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9 in Büren-Steinhausen.

Für geübte Wanderer bietet sich beim „Bürener Wandertag“ am 07. Mai 2017 in Büren die Möglichkeit, einen Wandermarathon zu absolvieren. Um sich auf diese Herausforderung einzustellen, bietet die Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e. V. einige Trainingswanderungen an. Am Sonntag, 12. März, findet die zweite Trainingswanderung statt. Treffpunkt für die ca. 20 km lange Wanderung ist um 09:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz Ringelstein, Buschenbach 1 in Büren-Harth. Die dritte Trainingswanderung findet am Sonntag, 26. März, um 09:00 Uhr ab der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9 in Büren-Steinhausen statt und ist ebenfalls ca. 20 km lang.

Traditionell findet am dritten Sonntag im Monat in Büren eine öffentliche Führung in der Jesuitenkirche sowie in der historischen Mittelmühle statt. Auch am Sonntag, 17. März, laden die Gästeführer der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V. alle Einwohner und Gäste ein, diese beiden Sehenswürdigkeiten bei einer kostenlosen Führung zu entdecken.

Eine Seniorenwanderung in und um Steinhausen wird am Montag, 20. März, um 09:00 Uhr angeboten. Treffpunkt ist an der Schützenhalle, Schulstraße 9 in Büren-Steinhausen.

Für alle Wanderungen wird Rucksackverpflegung sowie wetterfeste Kleidung empfohlen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.