Wanderung mit moBiel – Auf den Spuren des Bergbaus in Bielefeld

Bielefeld. Am Dienstag, 10. September, lädt moBiel zu einer rund dreistündigen Wanderung ein im Bielefelder Westen von Kirchdornberg über die Schwedenschanze und den Bergmannsweg ins ehemalige Bergbaugebiet.

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr am Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 der Stadtwerke Bielefeld Gruppe. Unter fachkundiger Leitung des Teutoburger- Wald- Vereins und des Heimatvereins Dornberg wandern die Teilnehme-rinnen und Teilnehmer auf einem Erlebnispfad zum historischen Steinkohlebergbau und erfahren an sechs Themenstationen Spannendes, Erstaunliches und Amüsantes zur Erdgeschichte und zu den verborgenen Schächten. Idylle und bei guter Sicht ein toller Ausblick über das Ravens-berger Hügelland bis zum Wiehengebirge sind inklusive. Der fünf Kilometer lange Rundwanderweg eignet sich wegen seiner Steigungen am besten für etwas geübtere Wanderer. Die Wanderung ist kostenlos, inklusive gemeinsamer Fahrt mit moBiel. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet moBiel um vorherige Anmeldung unter info@moBiel.de , telefonisch unter (0521) 51-15 55 oder (05 21) 51 – 45 45 sowie in den Kundenzentren Jahnplatz Nr. 5 bzw. Service – Center moBiel in der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz.