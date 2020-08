Wandern mit dem Sportbund

Bielefeld. Wandern in Corona Zeiten ist beim Sportbund wieder möglich, denn Bewegung an der frischen Luft hält fit und stärkt das Immunsystem! Nach guter Vorbereitung, denn die Gesundheit und Sicherheit steht beim Sportbund natürlich an erster Stelle, geht es mit geänderten Regeln weiter, aber der Spaß am Wandern bleibt natürlich dabei bestehen.

Wer Lust auf eine kleine Auszeit hat, der kann im August noch an folgenden Wanderungen teilnehmen:

Weserberglandweg, erste Etappe von Porta Westfalica nach Rinteln, ist am Samstag, 15. August. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Hauptbahnhof in Bielefeld.

Am Dienstag, 18. August wandert der Sportbund ins Dornberger Land. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Stadtbahn Haltestelle Lohmannshof.

Wittekindsweg, dritte Etappe von Bad Essen nach Lübbecke, ist am Samstag, 29. August. Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am Hauptbahnhof in Bielefeld

Die Wanderung von Bielefeld nach Halle ist am Sonntag, 30. August. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Stadtbahn Haltestelle Linie 4, Lohmannshof, Zehlendorfer Damm.

Alle weiteren Informationen über die Wandertouren sowie die geänderten Regeln findet man unter www.sportbund-kurse.de.

Eine vorherige Anmeldung ist unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-kurse.de notwendig, da die maximale Gruppengröße eingehalten werden muss.

Über den Sportbund

Der Sportbund befähigt und ermöglicht Menschen, ein Leben lang Sport zu treiben. Sport und Bewegung in der Gruppe bringen Vitalität, fördern soziale Kontakte, halten geistig fit und erhöhen die Lebensqualität..

