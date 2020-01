Wandermagazin 2020: Naturerlebnisse und Familienspaß in Büren und Umgebung

Büren. Büren wandert gerne und wandert viel! Kein Wunder, dass der Bürener Wandertag, der dieses Jahr in Brenken startet, bereits zum 25. Mal stattfindet. Dabei ist der Wandertag nur ein Highlight von vielen im neuen Wandermagazin für 2020. Auf 58 Seiten präsentiert das neue Wandermagazin wertvolle Informationen für alle Wanderfreunde von nah und fern. Die Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V., der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) und die Stadt Büren haben in Zusammenarbeit ein Angebot für jede Zielgruppe zusammengestellt: sei es für Familien mit Kindern, Jugendliche, Senioren oder Singles.

Die Schwierigkeitsgrade sind jeweils ausgewiesen, sodass jeder das passende Angebot finden kann. Es gibt sportliche Trainingswanderungen und meditatives Wandern, Abend- und Nachtwanderungen, Sommer- und Winterwanderungen, Fackel- und Taschenlampenwanderungen sowie weitere Themenwanderungen und Familienwanderungen. Nach den gemütlichen Feiertagen auf dem Sofa sollte es so nicht schwerfallen, die guten Vorsätze für das neue Jahr in die Tat umzusetzen, denn neben Bewegung und Fitness geht es beim Wandern auch um das Erleben der Natur und gemeinschaftliche Erlebnisse mit Gleichgesinnten. Es lohnt sich also, im Heft zu stöbern. Das Wandermagazin ist erhältlich im Stadtmarketing und im Bürgerbüro der Stadt Büren, in den Filialen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, im Marktkauf Büren sowie bei allen teilnehmenden Auslagestellen. Ausführliche