Wanderlust und Hochgefühle im Tannheimer Tal

Allgäu. Mit dem beeindruckenden Panorama der Allgäuer und Lechtaler Alpen lockt das Tannheimer Tal Bergliebhaber vor allem mit seinem vielseitigen Wanderangebot. Die traumhafte Landschaft bietet drei verschiedene Wanderebenen. Auf der zweiten Ebene sorgen faszinierende Höhenwege, abwechslungsreiche Themenwege und alpine Sehenswürdigkeiten für zahlreiche Möglichkeiten, um die freien Tage in der unberührten Natur aktiv zu gestalten.

Insgesamt drei Ebenen stehen Wanderern im Tannheimer Tal zur Verfügung: von der ersten mit ihren vielen Spazierwegen von Dorf zu Dorf oder entlang der Ufer tiefblauer Bergseen bis hin zur dritten Ebene, dem Revier der Kletterer und Bergsteiger. Auf der zweiten Ebene bringen abwechslungsreiche Höhenwege durch die beeindruckende Bergwelt des Hochtals Groß und Klein zum Staunen. Ganz entspannt gelangen Wanderer mit einer der vier Sommerbergbahnen auf den Gipfel, wo neben einem traumhaften Ausblick spannende Höhen- und Themenwege warten.

Information, Unterhaltung oder Kultur – die Erlebniswege im Tannheimer Tal

Wie abwechslungsreich das Tannheimer Tal auf der zweiten Ebene ist, zeigen bereits die vielen Themenwanderwege. Für jedes Alter, jeden Anspruch und jeden Geschmack findet sich im Hochtal die passende Route. Dabei reicht das Angebot von den informationsreichen Strecken 9erlebnisweg und GEOpfad zu atemberaubend schönen, wie am Gamskopf mit Panorama-Informator. Spirituell wird es auf den verschiedenen Etappen des Jakobswegs und des Vater unser Wegs, kulturell und künstlerisch auf dem Buchstabenweg in Jungholz oder unterhaltsam beim Rollenspiel auf dem Schmugglersteig. Besondere Highlights bieten die Sehenswürdigkeiten wie der drehbare Sonnenpanoramahut aus Eichenholz auf dem Füssener Jöchle, von dem sich ein herrlicher Weitblick über das gesamte Tannheimer Tal bis ins Allgäu eröffnet, oder das größte Gipfelbuch der Alpen, in dem sich die Gäste verewigen können. Eine große Anzahl an Hütten und Almen verwöhnt die Wandersleute mit Tiroler Schmankerln und einer Extraportion Gastfreundschaft.

Bei dem großen Angebot an atemberaubenden Höhenwegen fällt die Entscheidung für das Tagesziel nicht immer leicht. Dank des Tickets „Sommerbergbahnen inklusive" kann diese aber ganz flexibel getroffen werden. Im Ticket enthalten ist einmal pro Tag eine Berg- und/oder Talfahrt sowie der freie Zugang zum Freibad am Haldensee. Teilnehmende Gastgeber und Vermieter, die Bergbahnen und das Freibad Haldensee haben sich für dieses Angebot zusammengeschlossen. Erhältlich ist das Ticket bei teilnehmenden Betrieben.