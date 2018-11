Wanderer werden willkommen geheißen!

Neue Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland im Kulturland Kreis Höxter

Kreis Höxter. Die Gastgeber im Kulturland Kreis Höxter nehmen die Zielgruppe der Wanderer in den Fokus und werden mit dem Zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ belohnt. Damit verbunden ist ein Qualitätsversprechen an alle Wandergäste, dass sie eine gute Wanderberatung durch die Mitarbeiter erhalten sowie die Möglichkeit haben, ihre Kleidung zu reinigen und zu trocknen, Zeckensets bereitgehalten werden und sie mit regionalen Produkten versorgt werden. Besonders wichtig für Wanderer auf Mehrtagestouren ist, dass sie auch für eine Nacht willkommen sind und Gepäcktransporte organisiert werden können.

Das Landhotel „Der Schwallenhof“, das Hotel Schloß Gehrden, die Jugendherberge Bad Driburg, das Gästehaus Steker, die Pension Ethner und das Hotel Egge-Wirt erhalten das Qualitätssiegel und dürfen zukünftig damit die Wanderer „anlocken“. Mit der Zertifizierung wird die gute Qualität der Gastgeber überregional sichtbar und trägt zur Profilierung der Wanderregion bei. „Engagierte Gastgeber bilden den Grundstein für erfolgreichen Tourismus in der Region. Deswegen freuen wir uns besonders, sechs neue Qualitätsgasgeber auszeichnen zu dürfen“, berichtet Michael Stolte, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter. Ebenso kündigt Stolte die Zertifizierung weiterer Betriebe bis zur nächsten Wandersaison an.

Ermöglicht wird die Beratung und Zertifizierung der Gastgeber durch das Förderprojekt „Zukunftsfit Wandern im Teutoburger Wald“. Neben der Erweiterung des Angebots an Qualitätsgastgebern, wird das Wanderwegenetz überarbeitet und die Wege durch Infrastrukturmaßnahmen aufgewertet. „Mit dem Projekt „Zukunftsfit Wandern“ möchte die OWL GmbH gemeinsam mit dem Kreis Höxter, der Stadt Nieheim, Wandervereinen, touristischen Betrieben und vielen weiteren Partnern in OWL das Wanderangebot in der Urlaubsregion Teutoburger Wald zeitgemäß weiterentwickeln. Ziel ist, dass wir eine führende Position im Wettbewerb der deutschen Wanderregionen erreichen“, erläutert Ronald Claaßen, Projektleiter beim Teutoburger Wald Tourismus. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Landes Nordrhein-Westfalen.