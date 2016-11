Walking-Acts und Straßenkünstler in der Einkaufsstraße

Gütersloh. Die ISG Mittlere Berliner Straße e.V. hat auch in diesem Jahr an allen Adventssamstagen bezaubernde Überraschungen geplant. Straßenkünstler und Walking-Acts sind an diesen Tagen in dem beliebten Einkaufsquartier unterwegs und sorgen für gute Stimmung und weihnachtliche Atmosphäre.

Als überdimensionaler, wandelnder Weihnachtsbaum ist das Skaramouche-Stelzentheater dabei. Der Walking-Act „Zwei vorlaute Pinguine“ stimmt auf die kalte Jahreszeit ein. Das Stelzentheater Zeus bezaubert mit magischen LED-Kostümen. Und Monsieur Chocolat, der wieder mit seinem Choco-La-Mat dabei ist, fand schon ihm letzten Jahr viele Fans. „Wir freuen uns sehr, die Besucher unserer Straße an den Adventssamstagen mit einer bezaubernden Einstimmung auf die Weihnachtszeit überraschen zu können“, so Albrecht Diekötter, Vorstandsvorsitzender der ISG Mittlere Berliner Straße.

Bildtext: Straßenkünstler und Walking-Acts, wie z.B. Monsieur Chocolat, verzaubern die Mittlere Berliner Straße an den Adventssamstagen. (Foto: Randi Blomberg)