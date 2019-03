Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold – seit 1990 in der ehemaligen Falkenkrug-Brauerei – bietet am 22. und 23. März zwei öffentliche Veranstaltungen an.

Detmold. Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold, Blomberger Straße 67, lädt am Freitag, den 22.03.2019 um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wie gefährdet ist unsere Demokratie?“ ein. Gäste sind Christina Kampmann MdL SPD, Sascha Schmittutz, Koordinator von NRWeltoffen und Demokratie leben! für den Kreis Lippe sowie Wilfried Bialik und Markus Schulze als Sprecher der Freien Waldorfschulen in NRW. Moderiert wird der Abend von Thorsten Försterling.

Es wird auf verschiedene Fragestellungen rund um das Thema Demokratie, Vielfalt, Populismus, Extremismus und auch den neuen Nationalismus eingegangen. Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule möchte mit dieser Veranstaltung das Demokratieverständnis stärken und freut sich über viele Gäste und eine lebhafte Diskussion. Platzkartenreservierung telefonisch unter Tel.: 05231-95800.

Am Samstag, den 23. März veranstaltet die Schulgemeinschaft des Waldorfschulvereins einen Tag der offenen Tür. Interessierten Schülern und Eltern werden zwischen 9 und 13 Uhr Einblicke in die vielseitigen und besonderen Angebote der Schule von Klasse 1 bis 12 gewährt. Im Saal und in den Klassenräumen gibt es Vorführungen und Ausstellungen zum Unterricht. Der Frühlingsbasar mit handgefertigten Erzeugnissen aus den Kreativkreisen hat im Eurythmieraum zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet. Ein reichhaltiges kulinarisches Angebot in der Cafeteria rundet das abwechslungsreiche Angebot ab. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dem Waldorfschulverein zugute, der sich mit einem Infostand auf viele Besucher und interessante Gespräche freut.