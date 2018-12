Waldorfschüler beeindrucken bei zeitkritischem Stück von Henning Mankell

Detmold. Am Samstag vergangenen fand in der Freien Waldorfschule die letzte der fünf Aufführungen des Stückes „Der Chronist der Winde“ im vollbesetzten Saal statt. Die achte Klasse hat sich in den vergangenen drei Wochen unter der Leitung von Theaterpädagogin und Schauspielerin Lena Hillebrand mit diesem zeitkritischen Stück von Henning Mankell zur Problematik von Straßenkindern, von Angst, Verzweiflung und Tod, aber auch von Mut, Freundschaft und Hoffnung intensiv befasst und die Besucher durch die Ernsthaftigkeit ihres Schauspiels beeindruckt.

Den Jugendlichen wird ihre erste Theaterepoche sicher ihr Leben lang in Erinnerung bleiben. In der Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold werden regelmäßig im 8. und 12. Schuljahr große theaterpädagogische Projekte umgesetzt.