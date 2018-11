Waldorfbasar in der ehemaligen Falkenkrug-Brauerei in Detmold

Detmold. Zum adventlichen Weihnachtsbasar lädt die Freien Waldorfschule Lippe-Detmold am 1. Adventssonntag, den 2.12.2018 in der Zeit von 11.00-17.00 Uhr in der Blomberger Str. 67 nach Detmold ein. Seit 1990 ist die Schule im denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Falkenkrug-Brauerei beheimatet. In den verwinkelten, geschichtsträchtigen Räumen präsentieren vielfältige Aussteller ihre wunderschönen und handgefertigten Arbeiten. Die schuleigenen Handarbeitskreise bieten ebenfalls ihre Waren an.

Es gibt handgesiedete Seifen, gebundene Bücher, Holzarbeiten, Gestricktes, Gefilztes, Genähtes, Gebackenes und Gekochtes. Die Besucher des Weihnachtsbasars können in der Bücherstube stöbern, Gesängen des Schulchores und der Schlossspatzen lauschen und die festliche Atmosphäre genießen. Warme und kalte Gaumenfreuden erwarten die Besucher in der Futterkrippe, der Cafeteria oder der Suppenküche. Viele attraktive Preise gibt es bei der Tombola zu gewinnen. Vor allem die Kinder können viel bestaunen und selbst ins Tun kommen. In den Räumen, wo sonst Mathematik und Deutsch unterrichtet wird, gibt es abwechslungsreiche und liebevoll hergerichtete, von der Elterngemeinschaft organisierte und angeleitete Kinder-Mitmachaktionen.

Beim Kerzenziehen, der Handwerkerstube, im Hexenhaus in mitten eines Zauberwaldes können die Kinder auf Entdeckungsreise gehen und werken, riechen, hören, schmecken und vieles mehr. Sämtliche Basareinnahmen kommen den Schülerinnen und Schülern zugute und werden zum Teil ausgewählten Projekten gespendet. Am Info-Stand des Waldorfschulvereins können sich darüber hinaus Interessierte in persönlichen Gesprächen über die Schule, über Schüler-Anmeldungen und über die pädagogischen und schulischen Inhalte informieren.