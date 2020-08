Wahlscheinantrag ist ab sofort online verfügbar

Brakel. Am 13. September 2020 werden der Landrat des Kreises Höxter, der Kreistag, der Bürgermeister der Stadt Brakel und der Stadtrat für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Wer am Wahltag, 13. September 2020, keine Möglichkeit hat, das Wahllokal aufzusuchen, kann vorab per Briefwahl wählen.