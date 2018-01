Vortrag zum neuen EU-Datenschutz 2018

Datenschutzexperte informiert über neue Datenschutzrichtlinien für Unternehmen, Verwaltungen und Vereine ab Mai 2018

Kreis Gütersloh. Aufgrund der großen Nachfrage und hohen Brisanz des Themas lädt das Europe Direct Informationszentrum Kreis Gütersloh gemeinsam mit der pro Wirtschaft GT erneut zu einem Datenschutz-Vortrag ein. Am Dienstag, 23. Januar erläutert Thomas Floß, Geschäftsführer der EDV-Unternehmensberatung, in der Sparkasse Gütersloh-Rietberg, was Unternehmen dringend umsetzen müssen, welche Konsequenzen drohen und was die ebenfalls neue ePrivacy-Verordnung für Sie bedeutet. Die neue EU-Datenschutzverordnung (EU-DSVO) tritt im Mai 2018 in Kraft und bringt für alle Unternehmen, Verwaltungen und Vereine wichtige rechtliche Veränderungen mit sich.

Der kostenlose Vortrag beginnt um 14:30 Uhr im Sitzungszimmer der Sparkasse Gütersloh-Rietberg, Konrad-Adenauer-Platz 1 in Gütersloh. Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung bis zum 15. Januar auf HYPERLINK „http://www.europedirect-gt.de“ www.europedirect-gt.de oder telefonisch unter 05241/851403 gebeten. Der Veranstaltungsflyer kann auf der oben genannten Webseite des Europazentrums heruntergeladen werden.