Vortrag „Gesund in GT“ in Gütersloh: Gebärmutterhalskrebs – Vorbeugung, Diagnose und Therapie

Gütersloh. Jedes Jahr erkranken ca. 5.500 Frauen in Deutschland an einem Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Als Ursache gilt eine andauernde Infektion mit humanen Papillom Viren (HPV). Vorbeugend wird für Mädchen zwischen neun und 14 Jahren deshalb die Impfung gegen die HPV empfohlen. In einem Vortrag in der Reihe „Gesund in GT“ erläutert Dr. Wencke Ruhwedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh, am Montag, den 13. November, die Möglichkeiten der Vorsorge und der Diagnostik und stellt verschiedene Behandlungsmethoden bei Gebärmutterhalskrebs vor. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Saal des Bettenhauses Süd im Klinikum Gütersloh (Reckenberger Straße 19) statt und ist kostenlos.

Das Klinikum Gütersloh ist als Gynäkologisches Krebszentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert und bietet eine hohe Expertise bei der Behandlung von bösartigen gynäkologischen Tumoren. Neben der Standardtherapie bietet sie als einzige Klinik in Ostwestfalen-Lippe auch die Operationsmethode TMMR an – eine neue, besonders nervenschonende Operation, die eine Heilungsrate von ca. 94% hat und damit im Vergleich zur herkömmlichen operativen Therapie um 14% höher liegt. Dr. Ruhwedel stellt diese und andere Therapiemöglichkeiten im Rahmen des Vortrags vor und gibt am Ende ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen.

Foto: Dr. Wencke Ruhwedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh