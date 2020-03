Vortrag der Hannoveraner Medienwissenschaftlerin Dr. Dorothee Hefner am 17. März

Detmold. „Jetzt leg doch mal das Handy weg!“ So oder so ähnlich klingt es in vielen Familien. Der Ausruf ist auch der Titel des Vortrags von Dr. Dorothee Hefner. Am Dienstag, 17. März, spricht sie ab 19:00 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule Detmold-Lemgo in der Krummen Straße in Detmold über digitale Medien im Erziehungsalltag. Smartphones sind ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil im Leben vieler Kinder und Jugendlicher. Viele Heranwachsende sind permanent mit dem Handy beschäftigt und strapazieren damit den Familienfrieden. Eltern gelingt es oft kaum noch, die Gerätenutzung zu begleiten oder zu kontrollieren. Von Eltern und Kindern gemeinsam werden Mobilgeräte selten genutzt.

Dabei könnte dies durchaus ein Schlüssel zur Lösung des Konflikts sein. Dr. Dorothee Hefner, Medienwissenschaftlerin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und Mitautorin einer Studie zum Thema Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen, spricht in ihrem Vortrag über den großen Nutzen von Smartphones für die Familienorganisation einerseits und andererseits über die erheblichen Risiken, denen Kinder und Jugendliche durch die Mediennutzung ausgesetzt sind.Dass der Erfolg restriktiver Handyerziehungsmaßnahmen zweifelhaft ist, die Rolle der Eltern-Kind-Beziehung und des elterlichen Vorbildverhaltens dafür umso stärker, ist ein Ergebnis der Studie und gibt Eltern, Erziehenden und allen Interessierten wichtige Instrumente an die Hand. Ein interessanter und nützlicher Beitrag zum Thema, findet auch Frank Hilker, 1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Detmold: „Ich bin sicher, dass dieser Vortrag für viele Familien, aber auch für beruflich mit dem Thema konfrontierte Zuhörerinnen und Zuhörer Lösungsvorschläge anbieten wird.“