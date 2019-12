Vorstellung „EASY Shopper“ im EDEKA Center Minden

EDEKA ermöglicht Kunden entspanntes Einkaufen mit dem modernsten Einkaufswagen der Welt – dem „EASY Shopper“

Verbindung der Vorzüge des Online – Handels mit dem Frische – Einkaufserlebnis im Supermarkt

 Intuitive Bedienung, kein Umpacken und Warten an der Kasse

 Kunden – Meinung fließt in Weiterentwicklung des „EASY Shoppers“ ein Minden

Minden. Ein Einkaufserlebnis der besonderen Art wird die Mindener begeistern: Der „EASY Shopper“ ermöglicht ab heute bequemes und zeitsparendes Einkaufen – ohne Umpacken. Mit dem modernsten Einkaufswagen der Welt bietet die EDEKA Minden – Hannover ihren Kunden im EDEKA Center Minden eine moderne und innovative Möglichkeit des Einkaufens. Es spart durch das Wegfallen des Umpackens Zeit und das Selbstscannen ist einfach zu handhaben. Bei jedem Entwicklungsschritt des „EASY Shoppers“ fließen Kunden meinungen mit ein. Die EDEKA Minden – Hannover arbeitet seit Anfang 2017 an der Entwicklung des „EASY Shoppers“.

Zum ersten Mal eingesetzt wurde er im EDEKA Center in Porta Westfalica. Wie dort werden jetzt auch inMinden die EDEKA Center – Kunden aktiv mit in den Entwicklungsprozess eingebunden.„ Bei diesem Projekt arbeiten wir eng mit den Verbrauchern zusammen . So können wir uns optimal an ihren Bedürfnissen beim Einkauf orientieren. Uns geht es darum, mit dem ‚EASY Shopper‘ eine neue Einkaufshilfe zu entwickeln, die die Abläufe für die Kunden erleichtert und komfortabler macht “, so Darius Kutz, Marktleiter im EDEKA Center Minden . Zeitersparnis mit dem „EASY Shopper “ Mit dem innovativen Einkaufswagen müssen die Kunden nicht mehr lange an der Kasse warten . Das Umpacken ihrer eingekauften Produkte entfällt – die Waren können schon am Regal in die Einkaufstaschen gelegt werden .An den speziellen „EASY Shopper“ – Kassen können die Kunden ohne Auspacken die hineingelegten Waren beim Kassenpersonal bezahlen .„Beim ‚EASY Shopper‘ steht der Servicegedanke für den Kunden im Vordergrund. Der neue Einkaufswagen vereint die Vorteile des Online – Handels mit den Vorzügen des Einkaufserlebnisses im Supermarkt.

Frische Produkte riechen oder probieren, regionale Artikel oder Produktneuheiten entdecken und sich an den Bedientheken beraten lassen – das alles ist ja für EDEKA- /Marktkauf – Kunden ganz selbstverständlich und wird sich durch das Nutzen des modernen Einkaufswagens auch nicht ändern“, so Darius Kutz. Praktisch: Schon zu Hause können die Kunden ihre Einkaufslisten der „ EASY Shopper” – App abspeichern. Diese wird dann im EDEKA Center Minden bei der Anmeldung am „ EASY Shopper” automatisch auf den Einkaufswagen übertragen. Die App – Nutzer können ihre Einkaufslisten auf Wunsch auch mit Freunden oder der Familie teilen und so eine gemeinsame Liste erstellen. Im Markterhalten sie zudem Zusatzinformationen zu Produkten und aktuellen Angeboten. Die App kann über den App – Store heruntergeladen werden. Um den „ EASY Shopper” zu nutzen, ist jedoch nicht zwingend ein Smartphone notwendig. Auch mit der persönlichen DeutschlandCard kann sich der Kunde am„ EASY Shopper” anmelden und eine individuelle Einkaufsliste erstellen . Kundenfreundliche Bedienung Die Kunden können sich über eine kinderleichte, intuitive Bedienung des „EASY Shoppers“ freuen. EDEKA legt auch mit dem modernen Einkaufssystem Wert auf den persönlichen Kundenservice. Bei Fragen zu Produkten oder Funktionen des „EASY Shoppers“ kann jeder Kunde per SOS – Knopf am Einkaufswagen einen Mitarbeiter auf der Fläche zu Hilfe rufen.