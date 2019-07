Die Zeitreise in die 50er Jahre startet

Kreis Lippe. Am Sonntag den 7. Juli geht es wieder auf Zeitreise mit der Landeseisenbahn Lippe zwischen Bösingfeld und Barntrup. Dabei kommt bereits beim Einstieg das Gefühl der alten Reisezüge auf, die in den 50er Jahren die ersten Sommerfrischler ins Extertal brachten.

Ortsrundgang ins Heimatmuseum Alverdissen

Am Bahnhof Alverdissen angekommen geht die Zeitreise weiter. Beispielsweise um 12:50 Uhr mit einem durch Museumsleiter Bernd Tünnermann geführten Ortsrundgang ins örtliche Heimatmuseums. Dort werden viele Exponate aus der 850 jährigen Geschichte des Flecken Alverdissen vorgestellt. So zeugen die alte Schätzchen davon, wie das Leben auf dem Lande einst zu ging. Auch der Geschichte der Extertalbahn ist ein Teil der Ausstellung gewidmet.

Kulinarische Angebote im Mitropa Speisewagen

Um die Bahnfahrt schließlich noch mit einem leckeren Essen abzurunden, wird auf Vorbestellung im Mitropa Speisewagen ein Frühstück oder Kaffee und Kuchen angeboten. Dabei kann Bahnfahrt und das Essen direkt über ein Ticket gebucht werden. Daneben liefert die Theke im Speisewagen laufend kühle Getränke und kleine Snacks.

Erfrischung in der Batze Alverdissen

Die Batze – das beheizte Freibad in Alverdissen – liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof. Ein großes Schwimmbecken mit Nichtschwimmerbereich und zwei Sprungtürmen in 1m und 3m Höhe sowie ein Planschbecken mit angrenzender Liegewiese und Sonnenschutz laden zu einer erfrischenden Pause der Zeitreisenden ein. Neben einem Beachvolleyballfeld und Sitzbänke rund um das Schwimmbecken ist auch der Kiosk mit Imbiss von 12 – 20 Uhr geöffnet

Dreimal zwischen Bösingfeld und Barntrup

Der Museumszug fährt ab Bösingfeld, Am Bahnhof 1, Extertal um 10:00, 12:30 und 15 Uhr. In Barntrup (Kleinbahnstraße) wird jeweils um 11:00, 13:30 und 16:00 gestartet. Die Fahrkarte kostet für Erwachsen 8 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Die Familienkarte ist für 20 Euro zu haben. Weitere Informationen und Auskünfte sowie die Möglichkeit zur Reservierung gibt www.landeseisenbahn-lippe.de oder unter 05262/409904 (mittwochs 18:00 bis 20:00).