Vorschläge für den Bürener Kulturpreis gesucht

Büren. Der Bürener Kulturpreis wird 2020 erneut verliehen. Der Preis dient als Auszeichnung für herausragende kulturelle Leistungen auf dem Gebiet der Musik, der Literatur, des Theaters, der bildnerischen oder der darstellenden Kunst, die zu einem attraktiven, lebendigen Kulturleben in Büren beitragen und so die Bürens Bedeutung als Kulturpflegestätte fördern. Vorgeschlagen werden können sowohl Einzelpersonen als auch Vereine oder Personengruppe, die in Büren leben oder aus Büren stammen. Noch bis zum 28. Februar können Vorschläge für den Kulturpreis 2020 inklusive Begründung bei der Stadt Büren im Stadtmarketing oder unter kultur@bueren.de eingereicht werden. Bereits ausgezeichnete Personen können leider nicht erneut nominiert werden.

Die Entscheidung darüber, wer den Preis erhält, trifft der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus auf Vorschlag eines Gremiums. Dieses Gremium setzt sich aus dem Bürgermeister, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus, den Fraktionsvorsitzenden und sachverständigen Bürgerinnen und Bürgern aus den Bereichen Kunst, Musik und Literatur zusammen. 2005 wurde der Preis erstmalig vergeben. Damals wurde die Spielgemeinschaft Harth- Ringelstein für ihre schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet. Die weiteren Kulturpreisträger sind der Bürener Kinder- und Jugendchor, der in der Rubrik Gesang geehrt wurde, Frau Dr. Maria Willeke für die Rubrik Heimatgeschichte und Literatur, Bernhard Wolff, ebenfalls für die Rubrik Heimatgeschichte, und Franz Borghoff für sein langjähriges Engagement im Musikverein Siddinghausen e.V. Der Preisträger wird in einer öffentlichen Festveranstaltung mit einer vom Bürgermeister unterzeichneten Urkunde geehrt und kann sich mit dem Titel „Kulturpreisträger 2020“ schmücken.