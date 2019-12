Vorschau auf die EK LIVE 2020: Steilvorlagen für erfolgreiches Handeln

Die Frühjahrsmesse EK LIVE vom 15. bis 17. Januar 2020 steht zu Beginn des neuen Jahrzehnts im Zeichen von Profil, Profit und Zukunftssicherung für den mittelständischen Einzelhandel. Neben den aktuellen Entwicklungen rund um Sortimente, Shopkonzepte und digitale Services bietet die EK/servicegroup ganz besonderen Mehrwert:

Bielefeld. Anlässlich des 95. Geburtstages der Verbundgruppe warten Jubiläumsangebote aus allen Sortimentsbereichen auf die über 3.000 erwarteten Fachbesucher. An ihrer Seite haben die Bielefelder 250 führende Industriepartner, darunter auch Erstaussteller wie Le Creuset , Bialetti oder Victorinox. Angesichts der großen Akzeptanz der EK LIVE auch von Herstellerseite waren die EK Messehallen diesmal bereits im Oktober – und damit so früh wie nie – bis zum letzten Platz belegt. Neben der Vielfalt der Angebote locken die Aussteller mit attraktiven Messe – Konditionen und besonderen Jubiläumsangeboten.Fest einkalkulieren können die Besucher auch 60 Tage Valuta und Jubiläumsrabatte beim Einkauf im EK Lager. Und unter den ersten 100 angemeldeten Messebesuchern werden fünf Übernachtungen zur Messe verlost. Neuer Mehrbranchen- Marktplatz, Mega – Trends und Workshops mit einem Star – Floristen.

Zu den vielen Höhepunktender dreitägigen Ordermesse zählt die Erweiterung des umfassenden Digital – Angebots der EK durch den neuen Mehrbranchen – Marktplatz Compravo. Darüber hinaus setzt EK starke Akzente in Zukunftsfelder wie „Leben im Alter“ .Hier werden vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf einer Sonderfläche Living- Artikel gezeigt , die das Leben im Alter einfacher, sicherer und schöner machen. Das Mega – Thema heißt auch auf der EK LIVE „Nachhaltigkeit“. Die Vielzahl entsprechend produzierter Artikel, die auf drei Präsentationsflächen vorgestellt werden, macht deutlich, dass die Branche insgesamt ihre Verantwortung für ökonomische, ökologische und soziale Folgen des eigenen Handelns wahrnimmt. Die Ostwestfalen eröffnen ihren Handelspartnern in diesem Zusammenhang zusätzlich neue Vermarktungschancen mit der EK Nachhaltigkeitsauszeichnung und einer Broschüre mit praxisnahen Tipps zur Nachhaltigkeit im Einzelhandel. Auch Fashion – Händler kommen beim Messe – Besuch auf ihre Kosten: Die Modeprofis der EK stellen die neue Eigenmarken – Kollektion „No One Else“ vor und liefern die neusten Trend – Infos. Darüber hinaus haben alle interessierten Händler die Chance, an Workshops mit einem Star – Floristen und Buchautoren teilzunehmen: Björn Kroner -Salié ( bekannt aus der WDR- Serie „Garten & Lecker“) zeigt, wie man Kunden mit spektakulären Dekos begeistert und Sortimente optimal in Szene setzt. Versprochen sind schon jetzt viele neue Anregungen, die sofort im Geschäft umsetzbar sind. EK wird 95 Jahre jung!

1925 gegründet, feiert die EK ihr 95- jähriges Bestehen auf der EK LIVE mit Gewinn – Aktionen, prominenten Gästen und einer großen Geburtstagsparty. Im Jahr der Fußball – EM zeigen FC Bayern -Legende Giovane Élber und der „weiße Brasilianer” Ansgar Brinkmann den Besuchern, dass Waschmaschinen nicht nur zum Waschen da sind. Beim Torwandschießen auf geöffnete Wasch- Trommeln geht es vor allem um die richtige Technik! Auf der Geburtstagsparty am 15. Januar ab 18.00 Uhr im EK Messezentrum geht es dann nur noch darum, Spaß zu haben und miteinander ins Gespräch zu kommen. Für den passen den Rahmen sorgen Buffet und Cocktails, die Live -Musik kommt von der TV -bekannten Band „Sunrise“ (u. a. „Bauer sucht Frau“) und von Special Guest Oli. P: Mit Hits wie „So bist du“ und „Flugzeuge im Bauch“ hat der Sänger auch unter Fachhändlern jede Menge Fans! EK LIVE Frühjahrsmesse 2020 15. bis 17. Januar 2020 von 9:00 – 18:00 Uhr EK Geburtstagsparty: 15. Januar, ab 18:00 Uhr.