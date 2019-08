Am Mittwoch, 07. August findet die nächste Vorlesestunde in der Stadtbücherei Höxter statt. Es wird ein Bilderbuchkino gezeigt, bei dem die Bilder des Buches mit einem Beamer an die Wand projiziert werden. „Dr. Brumm und der Megasaurus“ heißt das Buch, das den Kinder vorgelesen wird. Dr. Brumm ist bei der Gartenarbeit, als er plötzlich auf einen riesigen Knochen stößt.