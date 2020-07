GOP startet am 24. Juli mit einer Weltpremiere

Bad Oeynhausen. Besondere Zeiten erfordern ein besonders prickelndes Showkonzept! Endlich heißt es ab dem 24. Juli im GOP Bad Oeynhausen wieder „Vorhang auf“. Die exzellenten Artisten, Comedians und Entertainer der Show „Vorhang auf – zu Gast bei Rosemie“ können endlich wieder das tun, was sie am meisten lieben – das Publikum begeistern. All das natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandskunst. Darum wurde ein spezielles „Corona“-Showkonzept entwickelt, das niemand besser mit Leben füllen könnte, als die lustige Schwäbin „Rosemie“, die die elegante Meisterin der Missgeschicke und der glamourösen Selbstironie ist. Der GOP Publikumsliebling hat wunderbare Freunde aus der Welt der Akrobatik und des Showbiz zu sich eingeladen.

Wenn man Gabriel Drouin die Bühne betreten sieht, staunt man nicht schlecht über seine beeindruckende Cyr-Darbietung, denn den Junior WKA Weltmeister würde man wohl eher anderen Disziplinen zuordnen. Eyerusalem & Tsion haben die Fußjonglage, die sogenannten Antipoden, zu einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad geführt und präsentieren ihr Können mit beeindruckender Leichtigkeit und Spielfreude. Publio Alberto Rabago ist ein wahrer Alroundperformer und begeistert am Chinese Pole und an den Strapaten. Aaron DeWitt glänzt mit Partnerakrobatik und einer Duo Keulenjonglage. Colin André-Heriaud zeigt gemeinsam mit Aaron DeWitt eine kraftvolle Partnerakrobatik und schwingt sich mit einer Schaukel, dem Escarpolette, in die Herzen der Zuschauer. Nate Armour wirbelt gemeinsam mit Aaron DeWitt die Keulen in einem sagenhaften Tempo über die Bühne. Thomas Blacharz ist passionierter Tänzer und Weltmeister in Lindy Hop und Jazz Dance. Seine pure Liebe zum Rhythmus und zum Tanz ist bis in die letzte Reihe zu spüren. Marion Bayle bringt mit ihrem Lindy Hop erfrischende französische Leichtigkeit auf die GOP Bühne. Facettenreich, weltläufig und absolut einzigartig: Das Ensemble wird in „Vorhang auf!“ Varieté-Kunst von ihrer schönsten Seite zeigen.

Tickets für die Show gibt es ab 27 Euro unter (05731) 7448 0 oder unter variete.de

Zusätzlich erhalten Kinder bis 14 Jahren in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen freien Eintritt an ausgewählten Showtagen.