Vorglühen 2018 bei GENTEMANN Automobile 

Bad Salzuflen. Am Samstag, den 20., und Sonntag, den 21. Januar,stehen beim Mobilitätsexperten an der Max-Planck-Straße 101a die Trends und Entwicklungen für das vor uns liegende Jahr im Mittelpunkt.Neben klassischen Gebraucht- und Neuwagen liegt der Fokus in 2018 insbesondere auf elektrisch-, hybrid- oder plug-in-hybrid-getriebenen Fahrzeugen verschiedener Marken.Passend dazu gibt es alles was wärmt: Von aktuellen Angeboten zu Standheizungen oder Kältemitteln für die Klimaanlage bis hin zu leckerer Feuerzangenbowle,heißem Kakao und köstlicher Gulaschsuppe.

Das „Vorglühen“ findet Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17.00 Uhr statt.