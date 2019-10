Vorbeugen ist besser als kündigen! Fortbildung in Haus Neuland

Thema Sucht: Motivierende Kurzintervention am Arbeitsplatz

Bielefeld. Sucht in ihren vielfältigen Erscheinungsformen betrifft nicht nur die Einzelperson, sondern ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich auch am Arbeitsplatz äußert. In der dreitätigen Fortbildung „MOVE – Motivierende Kurzintervention am Arbeitsplatz“ lernen betriebliche Ansprechpartner*innen wie etwa Vorgesetzte, Betriebsräte oder Ausbilder, wie sie richtig mit betroffenen Mitarbeitenden umgehen können. Die Veranstaltung findet an drei Terminen im November 2019 (04.- 05.11. und 20.11.) in der Bildungsstätte Haus Neuland statt. Nach Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) sind ca. 5% der Beschäftigten in Deutschland alkoholabhängig – aber auch andere Suchterkrankungen wie Spiel-oder Mediensucht sind ein ernstzunehmendes Problem für Betroffene und ihr Umfeld. S pezielle Auswirkungen auf den Betrieb äußern sich etwa durch höhere Fehlzeiten, ein gesteigertes Unfallrisiko oder auch ein spürbar belastetes Betriebsklima. Umso wichtiger ist es etwa für Führungskräfte, Betriebsräte oder Ausbilder, diese Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und vor allem auch anzusprechen.

Während der Fortbildung lernen die Teilnehmenden, wie sie den Betroffenen mit der angemessenen Gesprächsführung auf Augenhöhe begegnen und so motivieren können, ihr Verhalten zu reflektieren und sogar zu verändern. So werden wichtige Impulse gesetzt, die zur Gesundheitserhaltung aller Beschäftigten im Betrieb beitragen. Neben den theoretischen Ansätzen werden im Seminar inszenischen Rollenspielen die schwierigen Gesprächssituationen aktiv geübt, um den betrieblichen Ansprechpartner*innen die verschiedenen Herangehensweisen realitätsnah zu vermitteln. MOVE wurde entwickelt und koordiniert durch die ginko – Stiftung für Prävention, Mülheim/Ruhr.

Die motivierende Kurzintervention basiert dabei auf den Grundlagen des evidenzbasierten “Motivational Interviewing“ (MI) nach Miller/ Rollnick sowie auf dem Modell zur Entstehung von Motivation (Transtheoretisches Modell) nach Prochaska/ DiClemente. Interessierte können sich ab sofort für die dreitätige Fortbildung anmelden – online unter www.haus- neuland.de oder telefonisch in der Buchungszentrale vom Haus Neuland: 05205/9126- 33. Die Teilnahme kostet 500 Euro inklusive Tagungsverpflegung. Übernachtungen können gegen einen Aufpreis gebucht werden.