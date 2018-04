Vor Ort NRW startet Förderprogramm für journalistische Startups

Einladung zum ersten Termin: Local Media Innovation Day am 24. April in Düsseldorf

Wie wird aus einer guten Idee ein handfestes Konzept? Wie findet man Zielgruppen, ein gutes Team und ein schlüssiges Geschäftsmodell? Um diese und viele weitere Fragen für Mediengründerinnen und -gründer geht es am 24. April beim Local Media Innovation Day am Startplatz Düsseldorf.

Der Local Media Innovation Day ist die erste Veranstaltung im neuen Förderprogramm von Vor Ort NRW: Reinvent Local Media unterstützt gezielt die Entwicklung journalistischer Startups. Dich erwarten spannende Vorträge und inspirierende Workshops zu Innovationen und Gründungen im Journalismus.

Innovatives Programm am 24. April 2018

Konrad Weber, Digitalstratege beim Schweizer Radio und Fernsehen, wird berichten, unter welchen Voraussetzungen Innovationen am besten entstehen und gedeihen. Marcus Bösch, Mitgründer des Virtual Reality Studios Vragments und des Game Studios the Good Evil, wird erzählen, wie er vom eher klassischen Journalisten zum gefragten Digitalunternehmer wurde – und was man dafür braucht.

Danach erwarten wir die Gründerinnen und -gründer von The Homelike, Szenealarm, Plantura und Der Kontext, die ebenfalls ihre Erfahrungen teilen und diskutieren wollen. Aber das ist noch nicht alles: Zu guter Letzt werden wir von professionellen Innovations-Trainern lernen und gemeinsam ausprobieren, wie man kreative Prozesse effektiv strukturiert und beschleunigt.

Die Teilnahme am gesamten Tag am Startplatz Düsseldorf ist kostenlos, aber die Plätze sind limitiert und die Anmeldung ist verbindlich.

Jetzt anmelden zum Local Media Innovation Day.