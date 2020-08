Von Süßwasserfischen und Konzerten am Tümpel

Paderborn/Schloß Neuhaus. Am Dienstag, 18. August, werden im Naturkundemuseum im Neuhäuser Marstall um 10.30 Uhr wieder zwei Kurzfilme aus dem Bestand des Kreismedienzentrums Paderborn gezeigt.

Der erste Film handelt von unseren einheimischen Süßwasserfischen. Beeindruckende Unterwasseraufnahmen zeigen, wie gut die Tiere an ihren Lebensraum angepasst sind. Die wichtigsten Fischarten, ihre Erkennungsmerkmale und Lebensweisen werden vorgestellt.

Es folgt der 13minütige Film „Konzert am Tümpel“, in dem heimische Amphibien-Arten die Hauptrolle spielen. Tümpel und andere Kleingewässer sind die typischen Lebensräume für Frösche, Kröten und andere Amphibien. Der Film stellt die einzelnen „Solisten“ vor, deren Rufe in solchen Feuchtbiotopen zur Paarungszeit zu hören sind. Den Höhepunkt bildet dabei das „Konzert“ zur nächtlichen Stunde.

Eine Anmeldung für die Teilnahme ist erforderlich unter der Telefonnummer 05251 / 88 11042.

Die Veranstaltung findet auf Einladung des Projektes „BETAGT“ des Wohnheims St. Marien (Paderborn-Schloß Neuhaus) statt. Eingeladen dazu sind vor allem Seniorinnen und Senioren, aber auch alle anderen Interessenten sind selbstverständlich willkommen.

Der Eintritt ist frei.