Von Pferden und Einhörnern

Erzählkunst erleben im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Was gibt es Passenderes, als am Internationalen Weltpferdetag (20.8.) Geschichten rund um die edlen Tiere zu lauschen? Wer erleben möchte, wie Lothar Schröer einen vom Pferd erzählt, der sollte an diesem Tag ins LWL-Freilichtmuseum Detmold kommen. Um 14 Uhr und um 16 Uhr gibt der Märchenerzähler im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) spannende Geschichten darüber zum Besten, wie die Pferde in die Welt kamen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung im Infobüro des Museums unter Tel. 05231 706 104 erforderlich.