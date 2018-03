Von Kunst und Lyrik begleitet

Poetischer Rundgang im Marta Herford

Herford. Am Samstag, dem 10. März 2018, um 14.00 Uhr führt die Kunsthistorikerin Sabine Marzinkewitsch in einem poetischen Rundgang durch die Marta-Ausstellung „Ausbruch aus der Fläche – das Origami-Prinzip in der Kunst“. Informationen zu ausgewählten Werken werden als Grundlage für die eigene Interpretation der Bildbetrachtung genutzt. Hand in Hand gehen zeitgenössische Kunst und Lyrik bei diesem einstündigen Rundgang, der Raum lässt, die Grenzen zwischen den Gattungen auszuloten. Die Kosten betragen 2,50 € zzgl. Eintritt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es empfiehlt sich eine Anmeldung per E-Mail an bildung@marta-herford.de oder telefonisch unter 05221 – 99443015.