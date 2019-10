Von historischen Stätten und mystischen Orten

Regional-Specials stellen die Sauerland-Seelenorte mit ihren Geschichten vor

Sauerland – Region. Die Sauerland-Seelenorte – das sind Felsen und Steinbrüche, Kirchen und Bergkuppen, aber auch mächtige Bäume und unterirdische Grotten, Seen und Täler.

Insgesamt 43 von ihnen gibt es in den Sauerland-Wanderdörfern, der ersten Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Sie laden dazu ein, abzuschalten, die Ruhe zu genießen und sich inspirieren zu lassen. Im Rahmen der Messe TourNatur in Düsseldorf wurden jetzt sieben Regional-Specials der Öffentlichkeit vorgestellt, die Wanderern eine noch bessere Möglichkeit bieten, sich mit den einzelnen Sauerland-Seelenorten und ihrer einzigartigen Atmosphäre und Geschichte auseinanderzusetzen. Geschrieben wurden die Texte von dem Journalisten und Buchautor Michael Gleich, aufgewachsen in Oberhundem hat er sich im Rahmen des EFRE-Förderprojekts Sauerland.Inspiration intensiv mit den Sauerland-Seelenorten auseinandergesetzt.

Bildhaft und emotional schildert er darin die Eindrücke seiner Besuche, insbesondere seine Begegnungen mit den Erzählpaten und lässt die Leser an seiner Reise teilhaben. Dabei regt er gleichzeitig dazu an, die Seelenorte auf sich wirken zu lassen und selbst in ihre Geschichte einzutauchen. Jeweils fünf bis sieben dieser ganz besonderen Orte sind dabei pro Heft zusammengefasst worden. Untermalt werden die Geschichten durch ausdrucksstarke Motive der Orte für die sich der Natur- und Landschaftsfotograf Klaus-Peter Kappest sowie die Agentur w10b verantwortlich zeichnen. „Die Regional-Specials ergänzen das Magazin zu den Sauerland-Seelenorten optimal, vermitteln auf emotionale Weise besondere Einblicke und verbinden die Seelenorte mit entsprechenden Wanderwegen“, erläutert Sabine Risse, Themenmanagerin Wandern beim Sauerland-Tourismus. „Man bekommt einfach Lust, sich mit den Orten tiefer auseinanderzusetzen, die Erzählpaten selber zu treffen und sie selbst bei einer Wanderung auf sich wirken zu lassen.“

Erhältlich sind die Regional-Specials ab sofort in den Tourist-Informationen der Sauerland-Wanderdörfer. Weitere Informationen gibt es zudem im Internet www.sauerland-seelenorte.de.