Von Deutschrap und der Region OWL: Sommerferiencamps für Jugendliche

Bielefeld. Die Bildungsstätte Haus Neuland verbindet in neuen Jugendcamp-Formaten den Spaß an aktiven Sommerferien mit politischer Bildung: Mit dem „RealTalkFeriencamp“ zum Thema Deutschrap und dem Jugendcamp zur Spurensuche der NS-Vergangenheit in Ostwestfalen-Lippe stehen im Sommer 2020 zwei Angebote zur Auswahl, die sich an den besonderen Interessen Jugendlicher orientieren. Mitmachen können Interessierte zwischen 14 und 17 Jahren, die Teilnahme ist kostenlos. Beide Feriencamps finden in Haus Neuland und auf Basis eines umfangreichen Hygienekonzepts im Sinne des Infektionsschutzes statt.

Im „RealTalkFeriencamp“ zum Thema Deutschrap (Mo, 27.07. – Fr, 31.07.2020) sprechen wir mit Jugendlichen und dem Rapper S. Castro darüber, was ihnen in Bezug auf das Genre Rap wichtig ist. Was bedeutet ihnen Rap und welche Rapper*innen sind besonders beliebt? Zusammen machen wir uns auf die Suche nach den Wurzeln, Themen und Kritikpunkten des Phänomens Deutschrap. Dabei können die Teilnehmenden ihr eigenes Reactionvideo zu ihrem Lieblingssong produzieren oder mit S. Castro ihren eigenen Song aufnehmen. Das Feriencamp ist Teil des Verbandprojekts „#HEIMAT reloaded. Kampagnen für eine lebendige Zivilgesellschaft“ der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.

Was ist in der Zeit des Nationalsozialismus in Ostwestfalen-Lippe passiert und was müssen wir tun, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt? Das „MyHistoryCamp: Vergangenheit erfahren, Zukunft gestalten“ (Mo, 03.08. – Do, 06.08.2020) bietet Jugendlichen die Möglichkeit, dieser und weiteren Fragen nachzugehen. Zusammen besuchen wir Orte mit NS-Vergangenheit in OWL, um dort mit Expert*innen über die Geschehnisse zu reden. Zum Abschluss produzieren die Jugendlichen Videos, Comics, E-Books und Podcasts über ihre Erlebnisse. Das Projekt „MyHistoryMap OWL – Mit Jugendlichen auf Spurensuche“ wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.

Da die beiden Veranstaltungen mit Bundesmitteln gefördert werden, ist die Teilnahme kostenlos – inklusive Übernachtung im Haus Neuland, Verpflegung und Programm.

Weitere Informationen gibt es auf www.haus-neuland.de. Bei Fragen rund um die Anmeldung hilft die Buchungszentrale im Haus Neuland gerne weiter: 05205/9126-33, buchungszentrale@haus-neuland.de