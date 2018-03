Die zweite Staffel der Lippemobil Imagekampagne startet

Kreis Lippe. Wie bereits 2017 werden durch witzige Wortspiele die unterschiedlichsten Typen mit besonderen lippischen Gegenden verbunden. „Als Dienstleister im ÖPNV wollen wir mit Humor statt mit erhobenem Zeigefinger unsere Fahrgäste und die, die es werden sollen, an die Sinnhaftigkeit des Busfahrens erinnern und in die Busse bringen. Unser Ziel ist die Mobilität für alle ohne Barrieren und Ausgrenzungen”, so Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG).

Diesmal gab es vorab einen Wettbewerb, bei dem viele Lipper ihre Textideen für diese Kampagne einbrachten. Siegerin wurde Claudia Wendt-Sölter mit ihrem Spruch für Augustdorf. Das umgesetzte Motiv kommt zum Kampagnenstart groß raus: Auf einem Kampagnen-Bus der Linie 390, auf Großflächen, Plakaten und CityCards.

Der offizielle Kampagnenstart „Von Clowns, Veganern und anderen Fahrgästen“ findet am 16. März in Augustdorf auf dem Marktplatz von 9 bis 15 Uhr statt. Aktionen und Gewinne für alle bereichern diese Veranstaltung. Hier kann die ganze Familie ihre gedankliche Mobilität testen.

Achim Oberwöhrmeier: „Im Laufe dieses Jahres gehen wir dann mit unserer Crew vom Infomobil auf eine Tour und besuchen alle Orte, die Teil dieser zweiten Staffel unserer Lippemobil-Kampagne sind. Auf www.lippemobil.de und unserer Facebook-Seite informieren wir über diese Aktionen.“