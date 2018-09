Vom Strand ins Land: Herbsturlaub an der Ostseeküste Mecklenburg

Ostseeküste Mecklenburg. Verband Mecklenburgischer Ostseebäder startet Herbstkampagne / Attraktive Angebote für Genießer und Entdecker

Entdecken, Erleben und Genießen: Wenn die Strände leerer werden und die goldgefärbten Küstenwälder mit dem Meer um die Wette strahlen, lohnt eine Auszeit an der Ostseeküste Mecklenburg. Ob direkt an der Meereslinie oder im malerischen Hinterland – erstklassige Wellness-Hotels warten mit entspannenden Momenten auf gestresste Körper, historische Hansestädte laden zum Kultururlaub an der Kaikante ein und ausgezeichnete Restaurants verführen mit leckeren Wildgerichten und frischem Ostseefisch. Eine Auswahl an Angeboten für einen erholsamen und gleichwohl erlebnisreichen Herbsturlaub im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns sind im Folgenden aufgeführt – viele weitere präsentiert der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder ab sofort unter www.ostseeferien.de/herbst.

Ab in die Stadt: Herbsturlaub mit Hanseflair

Kleine Gässchen, prächtige Backsteingotik, alte Klöster und jede Menge Überbleibsel der Hansezeit faszinieren in Städten wie Wismar, Rostock oder Bad Doberan. Nicht selten beherbergen die historischen Häuser romantische Cafés oder Geschäfte, die eine Rast lohnen und den Shopping-Ausflug zur Zeitreise machen. Wer für seinen Städteurlaub an der Ostseeküste noch die passende Bleibe sucht, dem bietet das Wismarer Altstadthotel „Alter Speicher“ mit dem Arrangement „Vier Jahreszeiten in Wismar“ genau das richtige Angebot: Zwei Übernachtungen inklusive großem Frühstücksbüffet, Anreise-Cocktail, einem Abendessen und einer kleinen Überraschung sind ab 109 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Kultur mit Aussicht: Klassik-Rendezvous an der Küste

Nicht nur im Sommer ist das Ostseebad Kühlungsborn mit seinem kilometerlangen Sandstrand, einzigartiger Bäderarchitektur und einer belebten Flaniermeile attraktiv für Ausflügler und Urlauber. Kulturelle Einrichtungen wie die Kunsthalle Kühlungsborn, die in einem Jugendstilhaus aus dem Jahr 1900 Besucher empfängt, warten ganzjährig mit einem reichen Kulturprogramm auf. Einen Höhepunkt markieren die Kammermusiktage vom 17. bis 20. Oktober 2018, die an drei Abenden mit stimmungsvoller Musik von internationalen Künstlern direkt am Ostseestrand verzaubern. Die passende Unterkunft bietet etwa das „Hotel Polar-Stern“, in dem Gäste im Herbst 2018 vier Übernachtungen im Doppelzimmer mitsamt Frühstücksbüffet, einem Abendessen und einer Wanderkarte ab 289 Euro pro Person buchen können.

„Surf and turf“: Regionale Kulinarik genießen

Ob Sterneküche im edlen „Grand Hotel Heiligendamm“, charaktervolle Küchenabende in „Tillmann Hahn’s Gasthaus“ in Kühlungsborn oder rustikale Snacks in Wismars „Seeperle“ – das kulinarische Angebot an der Ostseeküste Mecklenburg kennt jede Menge Klasse und Abwechslung. Allen Gastgebern gemein ist die Vorliebe für Zutaten aus der Region, die im Herbst aus dem Vollen schöpfen lässt. Eine perfekte Kombination aus Erholungsurlaub und lukullischem Abenteuer offeriert das „Seehotel Großherzog von Mecklenburg“ im Ostseebad Boltenhagen. Ab 139 Euro pro Person im Doppelzimmer genießen Herbsturlauber hier zwei Übernachtungen mit ökologischen Frühstücksbüffets, ein romantisches Abendessen sowie das vielseitige Aktiv- und Kulturprogramm des Hotels.

Moor und Meer: Wellness an der Ostseeküste

Entspannung für Körper und Seele garantieren nicht nur ausgiebige Spaziergänge am Strand oder im sanft hügeligen Sternberger Seenland, sondern auch die vielen Wellness-Tempel entlang der mecklenburgischen Ostseeküste. Dabei werden immer wieder regionale Heilmittel wie Sole, Meerwasser oder Moor eingesetzt, um Gäste zu verwöhnen und eine gelungene Abwechslung zum stressigen Alltag zu bieten. Neben herbstlichen SPA-Arrangements im „Hotel Neptun“ in Warnemünde oder im „Landhotel Wittenbeck“ sorgt das „IFA-Hotel Graal-Müritz“ für Wohlfühlzeiten. Drei Übernachtungen mit Schlemmerfrühstück, einem Abendessen, Wassergymnastik und Massage sind noch bis Dezember 2018 ab 238 Euro pro Person buchbar.

Tipp: Wer bereits Anfang Oktober nach Graal-Müritz reist, sollte sich den Wald-, Wind- und Ostseelauf „Dünenläufer“ am 6. Oktober 2018 nicht entgehen lassen. Bis zu 500 Teilnehmer werden zu dem etwas anderen Marathon zwischen Strand, Dünen und Rostocker Heide erwartet.

Weitere Informationen, alle Angebote und Veranstaltungstipps an der herbstlichen Ostseeküste Mecklenburg gibt es unter www.ostseeferien.de/herbst.