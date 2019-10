Vom Puddingwunder ins Netz

Die Dr. Oetker Welt präsentiert eine neue Folge der Literaturbühne „Wortbäckerei“ im Live Stream

Bielefeld. Wenn 120 Gäste am 29. Oktober 2019 vor dem gelben Pudding in der Dr. Oetker Welt Platz nehmen, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Wortbäckerei in die nächste Runde geht. Drei Autoren und ein musikalischer Act stellen ihr künstlerisches Talent ab 19:30 Uhr unter Beweis. Und obwohl die Veranstaltung in der Markenausstellung des Bielefelder Familienunternehmens bereits ausverkauft ist, können alle Interessierten dennoch dabei sein: im kostenlosen Live Stream auf der Facebook-Seite von Dr. Oetker Deutschland.

Angefangen hat das Bühnenfieber im Alter von sechs Jahren und mit einer selbstgebauten Gitarre aus Lego. Heute steht er wahlweise als Autor oder Schauspieler vor Publikum und spricht Rollen für Hörspiele: Daniel von Trausnitz überrascht die Gäste der Dr. Oetker Welt mit Spontangeschichten, zu denen sie selbst beitragen können. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf die Schriftstellerin Angela L. Forster freuen. Inspiriert durch die bezaubernde Landschaft ihrer Heimat – dem Hamburger Süden – lässt sie sich immer wieder zu spannenden Geschichten anregen.

Musik ist das Lebenselixier von Marina Tinz aus dem schönen Mittelfranken. Die ausgebildete Musicaldarstellerin steht mittlerweile als Solokünstlerin mit eigenen Songs auf der Bühne und sorgt am 29. Oktober für die musikalische Begleitung. Komplettiert werden die Künstler an diesem Abend durch Andreas Heineke. Getreu seinem Motto „Das Leben kann sehr schön sein, wenn man Zeit dafür hat“ präsentiert er seinen neuen Krimi „Versuchung à la Provence“ und damit den nächsten Fall seines Kommissars Pascal Chevrier.

Der Live Stream kann am 29. Oktober 2019 ab 19:30 Uhr über https://www.facebook.com/DrOetkerDeutschland abgerufen werden.