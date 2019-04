Vom Montseny-Massiv nach Gütersloh

Gütersloh. 21 Schüler aus dem spanischen Sant Celoni – einem Ort umringt vom Montseny- Gebirgszug, nahe Barcelona – besuchen zurzeit Gütersloh. Gemeinsam mit ihren Austauschpartnern von der Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh lernen sie unter dem Motto „Europa – wir entdecken deine bunte Arbeitswelt“ berufliche Perspektiven für sich kennen.

Bei dem Besuch kommen aber auch Ausflüge, das Zusammenleben mit den Gastfamilien und natürlich die Erkundung Güterslohs nicht zu kurz. Nachdem die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Paskarbies die Gäste aus Spanien im Ratssaal begrüßt hatte, ging es vor allem um Wirtschaftliches. Die Schülerinnen und Schüler aus Katalonien hatten sich im Vorfeld der Reise einige Fragen zu Arbeit, Ausbildung und beruflichen Perspektiven überlegt.

Dabei erfuhren die spanischen Schüler und ihre deutschen Austauschpartner, dass in Gütersloh mehr als 5000 Unternehmen ansässig sind. Von den rund 60.000 Beschäftigten arbeiten die meisten in der Industrie und im produzierenden Gewerbe. Der Wirtschaftszweig öffentliche und private Dienstleistungen folgt knapp dahinter. Auch über die Ausbildungssituation und über das Thema Jugendarbeitslosigkeit sprach Paskarbies mit der Schülergruppe.

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Gütersloh sei gut, die Arbeitslosenquote bei jüngeren wie älteren Menschen sehr gering, erklärte Paskarbies. Das liege auch an den zahlreichen Aktionen und Programmen zur Information von Schülern und jungen Erwachsenen, wie etwa der Berufsinformationsbörse. „Und auch die Stadt Gütersloh und ihre Töchterunternehmen bieten vielseitige Ausbildungschancen“, sagte Paskarbies. „Egal ob im handwerklichen kaufmännischen oder administrativen Bereich“. Zudem gebe es für junge Menschen stets die Möglichkeit in Gütersloh durch Praktika Auslands- und Arbeitserfahrung zu sammeln. Neben dem beruflichen Leben lernen die Schülerinnen und Schüler aus Katalonien durch das Zusammenleben mit den Gütersloher Gastfamilien aber auch den Alltag kennen. „Ich finde es verlangt viel Mut in ein fremdes Land zu fahren und gemeinsam mit euren Gastgebern Alltag und Kultur kennenzulernen“, lobte Paskarbies die Austauschschüler.

Anschließend bedankte sie sich bei den begleitenden Lehrern, den Lehrkräften der Anne-Frank-Schule, sowie dem Droste-Haus in Verl für die Organisation und Begleitung des Austausches. Bereits am vergangenen Donnerstag sind die Gäste aus Spanien in Gütersloh eingetroffen. Zunächst stand viel Freizeit mit der Gastfamilie an, bevor am Freitag Gütersloh bei einer Stadtrallye erkundet wurde. Samstag fuhr die Gruppe nach Köln und besichtigte unter anderem den Kölner Dom – fast schon eine Art Gegenbesuch. Schließlich haben die deutschen Schüler bei ihrer Zeit in Spanien im Februar mit der „Sagrada Familia“ in Barcelona ebenfalls eine bekannte und historische Kirche besucht. Das sonnige Wochenende verbrachte die Schülergruppe dann gemeinsam mit ihren Gastfamilien, bevor am Montag die Begrüßung samt Fragestunde im Ratssaal anstand. Danach ging es für die Reisegruppe direkt weiter nach Bielefeld. Dort besuchten die Schüler das Unternehmen Dr. Oetker. Dienstag geht es dann noch einmal in einem Klettergarten hoch hinaus, bevor die Spanier am Mittwoch wieder in Richtung Heimat aufbrechen und in ihren Ort in ein Tal vor dem Montseny-Massiv zurückkehren.