Vom Lesekochbuch zur Website

„Arme Ritter und Zaziki – Gemeinsam kochen in Gütersloh“ – das Jubiläumskochbuch

des Internationalen Kochclubs – jetzt online

Gütersloh (gpr). Die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Gütersloh schreibt ihr Lesekochbuch „Arme Ritter und Zaziki" digital fort. „Auf der Basis der Printausgabe anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Internationalen Kochclubs ist unter www.internationaler-kochclub-gt.de eine kleine Webpräsenz als Online-Version entstanden, die es uns ermöglicht, zukünftige Kochabende mit Rezept und Bildern zu dokumentieren", so Inge Trame, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh.

Bei jedem Kochabend küren die Teilnehmerinnen das „Rezept des Abends“, das zeitnah in der Rubrik „Lieblingsessen“ online seinen Platz findet. Ergänzend dazu gibt es Informationen zum jeweiligen Kulturverein, der den Abend mit seinen Gerichten federführend gestaltet hat. In unregelmäßigen Abständen folgen weitere Porträts, die persönliche Erfahrungen mit dem Ankommen und Leben in der Dalkestadt widerspiegeln.

So war das polnische Nationalgericht „Bigos“ Sieger des letzten Kochabends. Seitdem sind Rezept und Kurzvorstellung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Gütersloh online. „Die hier veröffentlichten Rezepte und Informationen lassen uns alle an kultureller Vielfalt und kulinarischen Besonderheiten teilhaben“, so Trame.

Auch das 54-seitige Lesekochbuch mit 15 schmackhaften Rezepten zum Nachkochen, inclusive Wissenswertem zum Thema ‚Gemeinsam leben in Gütersloh’“ ist noch zu haben per E-Mail an gleichstellung@guetersloh.de .