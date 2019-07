Vom Hörsaal in den Dschungel: Naturfilmproduzentin und FHM-Absolventin Heike Grebe über Studium und Beruf

EXPERT.CIRCLE am 25. Juli 2019 in der FHM Bielefeld

Bielefeld, 11. Juli 2019. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstaltet am Donnerstag, den 25. Juli 2019 von 17.30 bis 19.00 Uhr einen EXPERT.CIRCLE zum Thema „Vom Hörsaal in den Dschungel“. Dokumentarfilmerin Heike Grebe gibt dabei nicht nur spannende Einblicke in ihren Beruf, sondern berichtet auch über ihre Studienzeit an der FHM.

Kreative Persönlichkeit kombiniert mit einem fundierten Studium: Heike Grebe schrieb bereits in der Schule ideenreiche Aufsätze und setzte ihre Leidenschaft nach dem Abitur im Bachelor-Studiengang Medienkommunikation & Journalismus an der FHM um. Nach ihrem Studium ging Grebe ein halbes Jahr nach Tansania, um für ein SOS Kinderdorf zu arbeiten. Anschließend lernte sie den Umgang mit Kamera und Schnitt. Sie wird Dokumentarfilmerin. Spannende Filmprojekte und Reisen in weit entfernte Gebiete bestimmen fortan ihren Alltag. Dabei sind es vor allem die Natur und die Tiere, die es ihr angetan haben und die Hauptrollen in ihren Filmen spielen. „Hitze, Kälte, Überstunden und Schlafmangel zählen eher zur lästigen Berufspraxis als Autorin, Regisseurin und Produzentin von Tierfilmen. Doch die andere Seite überwiegt: Orte, an die Touristen nie gelangen, Begegnungen mit einzigartigen, vom Aussterben bedrohten Tierarten und das Gefühl, mit seiner Arbeit einen sinnvollen Beitrag zum Naturschutz zu leisten“, erklärt sie.

Was sie dazu bewegt hat ihre eigene Produktionsfirma zu gründen, um Naturfilme für Sendungen wie „Expeditionen ins Tierreich“ oder „Abendteuer Erde“ zu produzieren, was FHM-Professor Bernd Gäbler mit ihrem Entschluss zutun hatte und wie ihr beruflicher Alltag aussieht, erzählt Heike Grebe am 25. Juli 2019 im EXPERT.CIRCLE in der FHM Bielefeld.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, um vorherige Anmeldung bei Hanna Fecht unter fecht@fh-mittelstand.de wird jedoch gebeten.

Infos & Anmeldung:

Datum: Donnerstag, 25. Juli 2019, 17.30 bis 19.00 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld, Ravensberger Straße 10G, 33602 Bielefeld

Anmeldung: Hanna Fecht, fecht@fh-mittelstand.de