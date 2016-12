Lichtenau-Dalheim. Vom Himmel hoch, da komm ich her: Das berühmte Weihnachtslied des Reformators Martin Luther gibt das diesjährige Motto der Dalheimer Adventsveranstaltungen vor. Konzerte, öffentliche Führungen und ein Kinderprogramm begleiten die aktuelle Sonderausstellung „Luther. 1917 bis heute“ der Stiftung Kloster Dalheim im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur.

An allen vier Adventssonntagen sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, fernab der vorweihnachtlichen Hektik im Kloster Dalheim Ruhe zu finden, und einen Advent zu genießen, wie er ursprünglich gedacht war: als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

Auf dem Programm stehen adventliche Vokal- und Bläserkonzerte in der einzigartigen Atmosphäre der festlich beleuchteten Klosterkirche. Öffentliche Führungen nehmen mit in die mittelalterliche Dalheimer Klosteranlage (13.30 Uhr) und in die Sonderausstellung „Luther. 1917 bis heute“ (15 Uhr). Um 16 Uhr geht die Sonderführung „Vom Himmel hoch“ Weihnachten im Kloster und bei Martin Luther auf die Spur.

Familien und Kinder lauschen Märchen „von Engeln und Teufel“ (14 Uhr) und gestalten in der Himmelswerkstatt die ersten Vorboten der Weihnachtszeit: Unter kleiner Hände fleißiger Arbeit entstehen Engel aus Filz, Draht und feinem Plätzchenteig (15 bis 17 Uhr).

Der Klosterladen präsentiert adventliche Angebote von Leckereien aus der Klosterbäckerei über das Dalheimer Lutherbräu bis hin zum Kunsthandwerk. Das Wirtshaus serviert vorweihnachtliche Gaumenfreuden.

Eintrittspreise: Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt während der Sonderausstellung frei.

Bei der Teilnahme am museumspädagogischen Programm entstehen Materialkosten von 2 Euro pro Kind. Die Teilnahme an einer öffentlichen Führung kostet 3 Euro pro Person zuzüglich Eintritt. Die Teilnahme am Konzert ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Der Zugang zum Klosterwirtshaus ist frei.