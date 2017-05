Vom Desenberg in die Warburger Brauerei wandern

Kreis Höxter/Warburg. Vom Desenberg aus durch die Börde und das Diemeltal zur Warburger Brauerei – diese besondere Wanderung mit anschließender Brauereibesichtigung hat die Kulturlandführerin Maria Theresia Herbold anlässlich der Kulturland Heimatgenuss-Woche geplant. Am 6. Mai startet die genussvolle Tour um 10 Uhr am Parkplatz am Desenberg. Anmeldungen sind noch bis 3. Mai möglich.

Dass Landschaft, Böden und Klima auch für den einzigartigen Biergeschmack regionaler Brauereien wichtig sind, weiß der Bierkenner sicherlich. Auf der Wanderung mit Maria Theresia Herbold am Samstag, 6.Mai 2017 wird der direkte Einfluss der Landschaft auf die Spezialitäten der Warburger Brauerei ganz unmittelbar erfahrbar. Um 10 Uhr startet die Genusswanderung mit der erfahrenen Kulturlandführerin am Parkplatz am Desenberg und führt von der markanten Basaltkuppe aus durch die fruchtbare Bördelandschaft. Die erstklassigen Bördeböden sind auch grundlegend für die Güte der Gerste und für den Weizen, die hier für die Brauerei in Bioqualität angebaut werden.

Etwa 190 Meter Höhenunterschied liegen zwischen Desenberg und dem Tal der Diemel. Hier an der Kuhlemühle produziert die traditionsreiche Warburger Brauerei ihre Spezialitäten, zu der neuerdings auch ein alkoholfreies Weizen zählt. Zur informativen Brauereibesichtigung gehören natürlich auch Produktverkostungen des Warburger Sortiments, die den besonderen Geschmack der Bördelandschaft wiedergeben.

Die Genusswanderung ist auf ca. 4 Stunden ausgelegt und kostet € 8,- p.P. Anmeldungen bis 3.5.2017 an Maria Theresia Herbold, Tel. 05641 7462680 oder mtherbold@freenet.de.