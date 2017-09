Volles Haus für die 36. ADAC die-thiel-gruppe Reckenberg Rallye

Zahlreiche heimische Rallyeteams machen Jagd auf Michael Bieg

Wiedenbrück. Der Motorsportclub Wiedenbrück e.V. im ADAC präsentiert am 16. September 2017 die 36. ADAC die-thiel-gruppe Reckenberg Rallye. Rund um das neue Rallyezentrum bei der Auto-Zentrale Thiel in Rheda versammelt sich wieder ein volles Starterfeld. Nach fast einjähriger Vorbereitungszeit freuen sich die “Macher“ der Rallye auf 95 Teams aus dem In- und Ausland.

Das Hauptfeld mit 53 Teams wird am Samstagmittag ab 11:31 Uhr am Rallyezentrum auf die Reise geschickt. Auf den 6 Wertungsprüfungen (WP) werden diese Teams auf Bestzeit fahren um den Gesamtsieger zu ermitteln. Danach folgen ab 12:46 Uhr die 42 Teilnehmer der 11. ADAC die-thiel-gruppe Reckenberg Retro-Rallye mit ihren mindestens 20 Jahre alten Young- und Oldtimern. Diese Teams müssen auf den rd. 34 Wertungsprüfungskilometern vorgegebene Soll-Zeiten auf die Hundertstelsekunde genau einhalten.

Stefanie Knöbel, 1. Vorsitzende des MSC Wiedenbrück: „Wir freuen uns sehr über die tolle Resonanz und nach monatelangen Vorbereitungen bieten wir den Teams drei neue Strecken. Zwei Rundkurse und eine Sprintstrecke sind jeweils zweimal zu absolvieren und wir gehen davon aus, dass wieder zahlreiche Zuschauer und Anwohner das Geschehen live verfolgen werden.“

Wie immer bekommen die Zuschauer im Rallyezentrum am Samstagmorgen das informative Programmheft mit Strecken- und Zeitplänen und Fakten zu den Teams. Wer bereits am Freitagnachmittag Rallyeluft schnuppern möchte, der kann ab 16:45 Uhr die technische Abnahme in der Auto-Zentrale Thiel verfolgen. Das Starterfeld wird angeführt von Michael Bieg im Mitsubishi Lancer Evo, dem Gesamtsieger von 2014 und 2016. Ihn wird mit Sicherheit der Vorjahreszweite Uwe Kriegeskotte im Subaru WRX jagen, aber auch Stefan Göttig oder Martin Schütte (beide Mitsubishi Lancer Evo) möchten sich in die Siegerliste eintragen. Aber die Phalanx der heimischen Rallyeteams ist nicht zu unterschätzen. Holger Knöbel wird im Renault Clio versuchen vorne mitzumischen.

Die Zuschauer können sich auf insgesamt 22 Teilnehmer (Fahrer/Beifahrer) aus dem Kreis Gütersloh und weitere 10 Teilnehmer aus OWL freuen. So setzen u.a. Ulli Nieweg (Opel Ascona), Klaus Niermann (BMW M3), Sven Schütz (Citroën C2), Fatos Luzha (VW Golf), Martin Ritschel (Suzuki Swift), Günter Schumacher (Fiat 131) oder Hans-Peter Rogalski (Volvo 142) auf gutes Wetter und auf die volle Unterstützung durch die Zuschauer entlang der Strecke.

Damit auch die 36. Ausgabe eine runde Sache wird erhält der MSC Wiedenbrück von Mitgliedern der Motorsportclubs aus Mastholte, Oelde, Sulingen und Versmold tatkräftige Unterstützung. Rallyeleiter Hans-Udo Weckheuer: „Ohne diese Unterstützung ist die Vorbereitung und reibungslose Durchführung dieser Rallye nicht denkbar. Über 150 Helfer, wie Sportwarte, Ärzte, Feuerwehrleute oder Rettungskräfte, an den Strecken und weitere 80 Aktive in der Organisation (u.a. Dokumentenabnahme, technische Abnahme, Betreuung Rallyezentrum, Betreuung Servicepark, Catering) werden mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz für den reibungslosen und sicheren Ablauf dieser Großveranstaltung sorgen.“

Wenn wie in den vergangenen Jahren alles nach Plan verläuft, werden ab ca. 16:30 Uhr die ersten Teilnehmer des Hauptfeldes und ab ca. 18:00 Uhr die ersten Teams des Retro-Rallye Feldes im Ziel an der Autozentrale Thiel erwartet. Dort wird dann der Parc fermé eingerichtet und die Siegerehrung sowie die Rallyeparty stattfinden.

Wichtiger Hinweis auf die notwendigen Straßensperrungen:

WP 1 und4 Ravenol

Die Varenseller Straße ist am Samstag, den 16.September 2017 in der Zeit von 11:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr für jeglichen Verkehr zwischen der Neuenkirchener Landstraße und der Kornstraße in Lintel gesperrt. Die Neuenkirchener Landstraße ist ebenfalls in der Zeit von 11:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr für jeglichen Verkehr zwischen der Varenseller Straße und der Kapellenstraßegesperrt. In der gleichen Zeit sind der Patersweg (zwischen Neuenkirchener Landstraße und Varenseller Straße) und dem Heideweg gesperrt.

WP 2 und 5 Herforder Pils

In der Zeit von 11:00 Uhr bis ca.18:00 Uhr sind nordwestlich von Mastholte folgende Straßen gesperrt: Wimmelheide (zwischen Katthagenstraße und Laumoor), Katthagenstraße (zwischen Plassmeiersweg und Am Blanken), Laumoor (zwischen Katthagenstraße und Wimmelheide).

WP 3 und 6 HJS Motorsport

In der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr sind nördlich von Clarholz in den Bereichen Oelkerort und Heerde folgende Straßen gesperrt: Kortenhegge (zwischen Heerdamm und Kuhstraße) ,Sprockenbrinkstraße (zwischen Kuhstraße und Harsewinkler Straße), Emstal ,Breede, Fahrenkamp (bis zur Greffener Straße), Birkenvenn (ab Schwarzer Weg).

Wichtig: Diese Sperrungen gelten auch für die Radwege und Fußwege entlang der Straßen! Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Sportwarte und nutzen Sie die eingerichteten Umleitungen. Vielen Dank!

Foto 1: 2016 feierte Michael Bieg den Gesamtsieg und kommt nach seinem 8. Platz beimDeutschen Meisterschaftslauf in Niedersachsen hoch motiviert zur Reckenberg Rallye.

Foto 2: Holger Knöbel möchte gerne mit seinem Renault Clio die Allradler ärgern und wiederunter die Top 5 fahren

Fotos: ADAC die-thiel-gruppe Reckenberg Rallye